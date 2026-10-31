Η Audi επενδύει 4 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ λόγω δασμών

Η νέα εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στην πολιτεία της Τζόρτζια, στη βιομηχανική περιοχή Middle Georgia Mega Site

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Η Audi επενδύει 4 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ λόγω δασμών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η Audi αλλάζει τον παγκόσμιο παραγωγικό της χάρτη, προχωρώντας σε μια επένδυση τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο της γερμανικής εταιρείας επί αμερικανικού εδάφους, μια απόφαση με ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική σημασία.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Η Audi, η οποία μέχρι σήμερα δεν διαθέτει παραγωγική μονάδα στις ΗΠΑ, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από το αυξημένο κόστος εισαγωγών.

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