Ο CEO της Ferrari αποθεώνει το Tesla Roadster

Snapshot CEO της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, αποθέωσε το νέο Tesla Roadster, δίνοντάς του άριστα στην τεχνολογία και την παρουσίαση.

Η παρουσίαση του Tesla Roadster έγινε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας και είχε κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Ο Βίνια τόνισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια καινοτομίας.

Η Ferrari και η Tesla εκπροσωπούν διαφορετικούς κόσμους στην αυτοκίνηση, αλλά υπάρχει σεβασμός μεταξύ των δύο εταιρειών. Snapshot powered by AI

Μπορεί η Ferrari και η Tesla να εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους της αυτοκίνησης, όμως ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας δεν δίστασε να αποθεώσει το νέο Roadster του Έλον Μασκ, βαθμολογώντας με άριστα τόσο την τεχνολογία όσο και την παρουσίασή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, μιλώντας στο συνέδριο Quattroruote Next, έδωσε 10 στα 10 στο νέο ηλεκτρικό supercar, υποστηρίζοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια περιθώρια καινοτομίας.

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