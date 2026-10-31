Ο CEO της Ferrari αποθεώνει το Tesla Roadster
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας και θύμιζε περισσότερο κινηματογραφικό θέαμα παρά συμβατική αποκάλυψη αυτοκινήτου
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- CEO της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, αποθέωσε το νέο Tesla Roadster, δίνοντάς του άριστα στην τεχνολογία και την παρουσίαση.
- Η παρουσίαση του Tesla Roadster έγινε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας και είχε κινηματογραφικό χαρακτήρα.
- Ο Βίνια τόνισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια καινοτομίας.
- Η Ferrari και η Tesla εκπροσωπούν διαφορετικούς κόσμους στην αυτοκίνηση, αλλά υπάρχει σεβασμός μεταξύ των δύο εταιρειών.
Μπορεί η Ferrari και η Tesla να εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους της αυτοκίνησης, όμως ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας δεν δίστασε να αποθεώσει το νέο Roadster του Έλον Μασκ, βαθμολογώντας με άριστα τόσο την τεχνολογία όσο και την παρουσίασή του.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, μιλώντας στο συνέδριο Quattroruote Next, έδωσε 10 στα 10 στο νέο ηλεκτρικό supercar, υποστηρίζοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια περιθώρια καινοτομίας.
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