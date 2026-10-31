Ο CEO της Ferrari αποθεώνει το Tesla Roadster

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας και θύμιζε περισσότερο κινηματογραφικό θέαμα παρά συμβατική αποκάλυψη αυτοκινήτου

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Ο CEO της Ferrari αποθεώνει το Tesla Roadster
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  • CEO της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, αποθέωσε το νέο Tesla Roadster, δίνοντάς του άριστα στην τεχνολογία και την παρουσίαση.
  • Η παρουσίαση του Tesla Roadster έγινε στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Τέξας και είχε κινηματογραφικό χαρακτήρα.
  • Ο Βίνια τόνισε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια καινοτομίας.
  • Η Ferrari και η Tesla εκπροσωπούν διαφορετικούς κόσμους στην αυτοκίνηση, αλλά υπάρχει σεβασμός μεταξύ των δύο εταιρειών.
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Μπορεί η Ferrari και η Tesla να εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους της αυτοκίνησης, όμως ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας δεν δίστασε να αποθεώσει το νέο Roadster του Έλον Μασκ, βαθμολογώντας με άριστα τόσο την τεχνολογία όσο και την παρουσίασή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, μιλώντας στο συνέδριο Quattroruote Next, έδωσε 10 στα 10 στο νέο ηλεκτρικό supercar, υποστηρίζοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια περιθώρια καινοτομίας.

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