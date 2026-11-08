Το ηλεκτρικό Yangwang U9 Xtreme έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα!
Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), στην περιοχή Al Dhafra του Άμπου Ντάμπι
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- Το ηλεκτρικό Yangwang U9 Xtreme κατέγραψε ταχύτητα 503,17 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο.
- Το ρεκόρ σημειώθηκε στις 1 Νοεμβρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road στο Άμπου Ντάμπι.
- Η Yangwang είναι η πολυτελής μάρκα της BYD που πέτυχε αυτό το νέο ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής.
- Το U9 Xtreme ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 500 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο.
Η Yangwang, η πολυτελής μάρκα της BYD, κατάφερε ένα νέα ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, καθώς το U9 Xtreme έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο στο Άμπου Ντάμπι, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αριθμό ορόσημο των 500 χλμ./ώρα.
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