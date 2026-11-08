Το ηλεκτρικό Yangwang U9 Xtreme έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα!

Η Yangwang, η πολυτελής μάρκα της BYD, κατάφερε ένα νέα ρεκόρ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, καθώς το U9 Xtreme έφτασε τα 503,17 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο στο Άμπου Ντάμπι, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αριθμό ορόσημο των 500 χλμ./ώρα.

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