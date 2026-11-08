Mercedes GLC: Ξεπούλησε η ηλεκτρική έκδοση στην Ευρώπη

Η Mercedes αντιμετωπίζει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,

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Mercedes GLC: Ξεπούλησε η ηλεκτρική έκδοση στην Ευρώπη
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  • Η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC έχει εξαντλήσει τη διαθέσιμη παραγωγή της για το 2026 στην Ευρώπη λόγω υψηλής ζήτησης.
  • Κάποιοι αγοραστές θα αναγκαστούν να περιμένουν μέχρι τα τέλη του 2027 για την παράδοση του οχήματός τους.
  • Οι χρόνοι παράδοσης στη Γερμανία ξεπερνούν τους επτά μήνες, με ορισμένες εκδόσεις να είναι διαθέσιμες μόνο στο τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2025.
  • Η Mercedes αντιμετωπίζει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζουν την παραγωγή και διανομή του μοντέλου.
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Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της γερμανικής εταιρείας, με τη ζήτηση να ξεπερνά τις δυνατότητες παραγωγής. Το μοντέλο έχει ήδη εξαντλήσει τη διαθέσιμη παραγωγή του για το 2026 στην Ευρώπη, ενώ ορισμένοι αγοραστές θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τα τέλη του 2027.

Σύμφωνα με το Automotive News Europe, οι χρόνοι παράδοσης στη Γερμανία ξεπερνούν τους επτά μήνες, ενώ συγκεκριμένες εκδόσεις δεν αναμένονται πριν από το τρίτο ή το τέταρτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς.

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