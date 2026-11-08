Lamborghini Urus SE: Μια ακραία μετατροπή που θυμίζει Mansory

Η νεοσύστατη DUMMAR Exclusive από τη Ρουμανία παρουσιάζει την πρώτη της δημιουργία, μια Lamborghini Urus SE με εντυπωσιακό body kit, άφθονο ανθρακόνημα και εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

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Lamborghini Urus SE: Μια ακραία μετατροπή που θυμίζει Mansory
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  • Η DUMMAR Exclusive από τη Ρουμανία παρουσίασε την πρώτη της δημιουργία, μια Lamborghini Urus SE με επιθετικό body kit και εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων.
  • Το πακέτο περιλαμβάνει νέα αεροδυναμικά βοηθήματα, φαρδύτερα φτερά, νέο καπό και αναβαθμισμένα πίσω στοιχεία όπως διαχύτη και αεροτομές.
  • Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές και δεν έχει ανακοινωθεί μηχανική αναβάθμιση στην plug-in hybrid Urus SE.
  • Η Lamborghini Urus SE διαθέτει κινητήρα V8 biturbo 4,0 λίτρων με συνδυαστική ισχύ 800 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα.
  • Η τιμή του πακέτου δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά απαιτείται επαγγελματική εγκατάσταση από την DUMMAR Exclusive.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Lamborghini Urus αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές των εταιρειών βελτιώσεων, με τη Mansory να έχει παρουσιάσει ορισμένες από τις πιο εκκεντρικές εκδοχές της. Τώρα, μία νέα εταιρεία από τη Ρουμανία φιλοδοξεί να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο σε αυτή την ιδιαίτερη αγορά.

Ο λόγος για την DUMMAR Exclusive, η οποία ιδρύθηκε το 2026 και επέλεξε την plug-in υβριδική Lamborghini Urus SE για την πρώτη της δημιουργία. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα επιθετικό πακέτο αμαξώματος, με εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων και αρκετές σχεδιαστικές αλλαγές.

Στο εμπρός μέρος διατηρείται ο εργοστασιακός προφυλακτήρας, αλλά έχουν προστεθεί νέα αεροδυναμικά βοηθήματα, μεγαλύτερο splitter και πρόσθετα φώτα ημέρας. Το καπό έχει επίσης αντικατασταθεί από ένα με πιο έντονο ανάγλυφο, ενώ τα πιο φαρδιά φτερά και τα νέα μαρσπιέ τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου.

Ακόμη περισσότερες αλλαγές υπάρχουν πίσω, όπου ξεχωρίζουν ο μεγάλος διαχύτης, η νέα αεροτομή στην οροφή και το πρόσθετο spoiler στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Οι περισσότερες λεπτομέρειες είναι κατασκευασμένες από ανθρακονήματα, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με το πορτοκαλί αμάξωμα.

Στο εσωτερικό δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, ενώ η DUMMAR Exclusive δεν έχει ανακοινώσει κάποια μηχανική αναβάθμιση.

Άλλωστε, η Urus SE διαθέτει ήδη ένα plug-in hybrid σύστημα με V8 biturbo 4,0 λίτρων, συνδυαστική ισχύ 800 ίππων και ροπή 950 Nm. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 312 χλμ./ώρα.

Η τιμή του πακέτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, με την εταιρεία να διευκρινίζει ότι απαιτείται επαγγελματική εγκατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι η DUMMAR Exclusive επέλεξε έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο για να συστηθεί στον χώρο των βελτιώσεων.

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