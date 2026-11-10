Aston Martin: Χάνει δισεκατομμύρια, κινδυνεύει με κατάρρευση
Η θρυλική βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ξανά σε οικονομικό αδιέξοδο, με τη μετοχή της να καταγράφει ιστορική πτώση και το μέλλον της να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.
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Η θρυλική βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ξανά σε οικονομικό αδιέξοδο, με τη μετοχή της να καταγράφει ιστορική πτώση και το μέλλον της να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.
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