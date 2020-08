Καριέρα με μπουρδολογία στα ελληνοτουρκικά

Ακόμα και την εποχή του διαδικτύου που τίποτα δεν μένει κρυφό, υπάρχουν ορισμένοι που επιλέγουν να παραποιούν την αλήθεια για να γίνονται αρεστοί στο κοινό τους. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι. - Γράφει ο Γιώργος Μιχαηλίδης

Έτσι ακούσαμε μέσα σε λίγες ώρες απόψεις όπως, ότι η Τουρκία δεν είναι επιθετική χώρα αλλά η Ελλάς έχει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, ακόμα και το ότι κακώς κάναμε συμφωνία με την Αίγυπτο γιατί δεν έπρεπε να προκαλέσουμε τον Ταγίπ Ερντογάν.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το ότι τέτοιου είδους απόψεις συνήθως γίνονται «σημαία» στην Τουρκία κατά διαστήματα και το ότι απηχούν σε μερίδα των δημοσιολογούντων που τοποθετούνται στην Αριστερά, είναι μάλλον τυχαίο.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική, γιατί πολύ απλά η Ελλάς υπερασπίζεται εδώ και δεκαετίες τα δικαιώματά της ακροβατώντας σε ένα σχοινί που δεν πρέπει επ ουδενί να σπάσει γιατί πολύ απλά ένας πόλεμος με την Τουρκία θα είναι καταστροφικός και για τις δύο χώρες.

Και μιας και μιλάμε για τα πολύ απλά, να θυμηθούμε πως ΟΥΔΕΜΙΑ ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε τον διάλογο με την Τουρκία. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς πως έγιναν θιασώτες μίας διαδικασίας άνευ αντικρίσματος στην πραγματικότητα.

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Τουρκία είναι αυτή που επανειλημμένα διακόπτει τους διαύλους επικοινωνίας. Και ορισμένοι σαλτιμπάγκοι στην Ελλάδα το αξιοποιούν αυτό για να επιρρίπτουν ευθύνες στην όποια ελληνική κυβέρνηση. Όπως συμβαίνει τώρα.

Αντίστοιχα, μήπως να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη προσφύγει στην Χάγη αλλά χωρίς αποτέλεσμα αφού η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του με αποτέλεσμα να επιμένει σε έναν διάλογο one to one.

Κυβερνητικός παράγοντας με παρουσία στις διαπραγματεύσεις για την ΑΟΖ μου μετέφερε πως «εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε σε διάλογο με την Τουρκία, αφού ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές μας. Πηγαίνοντας, όμως, σε έναν διάλογο, η Τουρκία θα εγείρει πολλές άλλες αξιώσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι επιχειρεί συνεχώς παραβιάσεις της κυριαρχία μας, καθιστά τον όποιο διάλογο καταδικασμένο εν τη γενέσει του».

Ας προσέξουμε λοιπόν με τα εθνικά θέματα. Άλλο η αποψιολογία και άλλο ο σχολιασμός των γεγονότων. Και όταν ο σχολιασμός σου σε συντηρεί απλώς στην επιφάνεια και κάνει τους Τούρκους να χαμογελούν, τότε μάλλον λες παρόλες.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος - Μαγκουάιρ: Αλβανός «γκάνγκστερ» επιτέθηκε και τραυμάτισε την αδερφή του