Αυτός θα φύγει… Η Ελλάδα όμως θα είναι πάντα εδώ!

Θεόδωρος Γιάνναρος

Αυτός θα φύγει… Η Ελλάδα όμως θα είναι πάντα εδώ!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Eurokinissi

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Οι Τούρκοι κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους, για να μας «επιστρέψουν» την ιερή Πόλη του Ελληνισμού - την Κωνσταντινούπολη, μια ώρα αρχύτερα και αυτό είναι πλέον ηλίου φαεινότερο!

Ο γηραλέος πρόεδρος της Τουρκίας, μαζί με το βαθύ τουρκικό κράτος και τους αιμοδιψείς γκρίζους λύκους του Μπαχτσελί, τα έχει βάλει με όλους και όλα, γκρεμίζοντας την Τουρκία ακόμα πιο βαθειά στο βάραθρο και τη διάλυση.

Τα έχει βάλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, τους Κούρδους, τους Αρμένιους, την Ελλάδα και την Κύπρο -ακόμα και τους Ρώσους. Το μεγάλο λάθος όμως που διέπραξε είναι η αήθης επίθεση στο Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του, απειλώντας να καταλάβει την πρωτεύουσά του, την Ιερουσαλήμ και να το καταστρέψει!

Το Ισραήλ με κάθε τρόπο -λεκτικό και διπλωματικό, χωρίς όμως να μασάει τα λόγια του και δείχνοντας την στρατιωτική του ισχύ, καταδικάζει τον “δικτάτορα” Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από σχόλια στα οποία προέβη κατά του Ισραήλ και του Διεθνούς Σιωνισμού, ενώ ταυτοχρόνως προδικάζει το άσχημο τέλος του από την εξουσία στη χώρα του και ενώ από την άλλη, τα σενάρια τόσο για πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους, όσο και για το μέλλον της Κωνσταντινούπολης δίνουν και παίρνουν, ακόμα και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί στόλισαν κατάλληλα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που τόλμησε να κατηγορήσει το Κράτος του Ισραήλ και τον “Διεθνή Σιωνισμό”, που τάχα απειλεί την ύπαρξη της Τουρκίας και αποκάλεσαν τον Τούρκο πρόεδρο που αυτοανακηρύχθηκε σε σουλτάνο “αιμοσταγή δικτάτορα”, που διώκει και φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, στρατιωτικούς, φοιτητές και απλούς ανθρώπους, που τόλμησαν να του ασκήσουν κριτική, ενώ από την άλλη υποστηρίζει σθεναρά ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις, παρέχοντάς τους άσυλο, χρηματοδότηση και εκπαίδευση μέσα στην Τουρκία σε κρυφά στρατόπεδα, στην δημιουργία τρομοκρατικών πυρήνων στο εξωτερικό...

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αμετανόητος ισλαμιστής, ενώ διώκει βάναυσα κάθε πολιτικό αντίπαλό του, φυλακίζει δημοσιογράφους ακαδημαϊκούς
και φοιτητές, κατασφαγιάζει Κούρδους εντός και εκτός Τουρκίας, έχει καταλάβει δια της βίας εδάφη στην Κύπρο και υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως τον ISIS, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, αλλά τώρα το τερμάτισε και επιτίθεται σφοδρά στη μοναδική πραγματική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή -το Ισραήλ, που αυτοπροσδιορίζεται μεν, αλλά αναγνωρίζεται δε από τους συμμάχους του ως η μοναδική φιλελεύθερη δημοκρατία στη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με θεσμούς, ελεύθερες εκλογές και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κάτι που μαζί με όλα τ’ άλλα, δεν θα του βγει σε καλό και τα απόνερα που παράγει θα επιστραφούν σε τσουνάμι πάνω του, μιας και η επίθεσή του αυτή που έλαβε χώρα χθες, περιγράφει το Κράτος του Ισραήλ και τον Διεθνή Σιωνισμό ως μια τεράστια υπαρξιακή απειλή για την Τουρκία, χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο παρανοϊκής ρητορικής προς το Ισραήλ και τους πολίτες του, από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Κανείς πλέον - όσο πασιφιστής και αν είναι, δεν μπορεί να αποκλείσει πλέον, το ενδεχόμενο μιας πολεμικής αναμέτρησης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων τους, είτε λόγω Συρίας, είτε με κάποιο ισραηλινό προληπτικό χτύπημα εντός του εδάφους της γείτονός μας.

Η Τουρκία του Ερντογάν, έχει την εντύπωση, πως μπροστά στους σχεδιασμούς της, το έδαφος είναι εύφορο και για το λόγο αυτόν, τα υπερφίαλα τουρκικά σχέδια και η αστείρευτη αλαζονεία έχουν κατακλύσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των απέναντί μας, ειδικά τώρα με την σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.

Ας βάλουμε όμως τώρα και την Ελλάδα σε αυτή τη συγκρουσιακή εξίσωση: Η Τουρκία θεωρεί ότι το σχήμα Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ λειτουργεί, σε σημαντικό βαθμό, ως μηχανισμός περιορισμού της γεωπολιτικά. Αυτό εξηγεί και τις πολύ έντονες αντιδράσεις της σε περιπτώσεις κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ή ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ των τριών αυτών κρατών.

Έντός αυτού του εν δυνάμει συγκρουσιακού πλαισίου, ένα από τα πιο κρίσιμα, αλλά και λιγότερο συζητημένα θέματα της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, αφορά στην πιθανότητα στρατηγικής εμπλοκής της Ελλάδας σε μία ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δεν πρόκειται για κάποιο υπερβολικό σενάριο, αλλά για μια ρεαλιστική γεωπολιτική πιθανότητα, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε πεδίο αυξανόμενου ανταγωνισμού, παρ’ όλο που η Ελλάδα, δεν αποτελεί κράτος-δορυφόρο κανενός για να χτισθεί “proxy” ούτε αποτελεί κάποιον άβουλο γεωπολιτικό παράγοντα. Ωστόσο, υπάρχει ορατή πλέον η πιθανότητα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας αντιπαράθεσης… και έτσι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε αν όντως αποτελούμε σύμμαχο του Ισραήλ και το εννοούμε και δεν περιμένουμε από αυτό το κράτος μονόπλευρη βοήθεια χωρίς καμία δική μας ανταπόκριση.

Σε αυτό το ιδιαίτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, η χώρα μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική πολιτική του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος, η συμμετοχή της τόσο στο ΝΑΤΟ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι διαρκείς επί δεκαετίες αντιπαραθέσεις της με τους απέναντι, την καθιστούν πολύτιμο γεωπολιτικό εταίρο για το Κράτος του Ισραήλ. Όσο όμως η Αθήνα ταυτίζεται περισσότερο στρατηγικά με το Ισραήλ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η Τουρκία να αντιλαμβάνεται κάθε ελληνοτουρκική ένταση και ως έμμεσο μήνυμα της προς τους Ισραηλινούς και αυτό είναι κάτι που μάλλον από εδώ και πέρα πρέπει να συνηθίσουμε, μιας και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας περί “μονομερών ενεργειών” από μέρους μας και οι αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελούν χαρακτηριστική ένδειξη αυτής της στρατηγικής που έχει πλέον υιοθετηθεί από την Άγκυρα... αλλά ότι και να κάνει, το μέλλον της Τουρκίας είναι ήδη προδιαγεγραμμένο και μη αναστρέψιμο.

Ας είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αναπροσαρμοστούμε και να συμβαδίσουμε σύμφωνα με τα κελεύσματα των καιρών και της ιστορίας!

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