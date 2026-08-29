Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

Ένας εξαιρετικός αλλά συγχρόνως ένας ανάδελφος και επιπόλαια λαός, είμαστε εμείς οι Έλληνες

Θεόδωρος Γιάνναρος

Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το γεγονός ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τόσο το καλό, όσο και το κακό, αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης τους, σε σχέση με εκείνη των ζώων. Το γεγονός όμως, πως παρά ταύτα, δεν έχουν πρόβλημα να προξενήσουν το κακό -ακόμα και εις βάρος των ιδίων, αποδεικνύει περίτρανα την ηθική τους κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα…»

Ένας εξαιρετικός αλλά συγχρόνως ένας ανάδελφος και επιπόλαια λαός, είμαστε εμείς οι Έλληνες, που όσο εύκολα μπορούμε να γεμίζουμε την καρδάρα, εξ’ ίσου εύκολα, ή και ευκολότερα ακόμα, μπορούμε να την κλωτσάμε και να τη χύνουμε… κάτι που μας χαρακτηρίζει και μας κάνει να φαινόμαστε, πως ισορροπούμε πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί μεταξύ αποφάσεων και πράξεων… σε ένα σκοινί πάνω από την άβυσσο.

Οι Έλληνες είμαστε λαός αντιφατικός, συγχυσμένος και απόλυτα ανακόλουθος. Είμαστε πραγματικά και παραμένουμε, ανάδελφος λαός. Δεν έχουμε ταίρι… όντας μοναδικοί…

Κάποια παραδείγματα λοιπόν της αντιφατικότητας, της άκρατης σύγχυσης, της τρικυμίας εν κρανίω και της ανακολουθίας των λόγων και των πράξεων των Ελλήνων πολιτών, που μας χαρακτηρίζουν αρνητικά και που μας προσδίδουν μία μοναδικότητα… πραγματική σπαζοκεφαλιά για τους ξένους γύρω μας.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων διαμαρτύρονται έντονα για την ανικανότητα ή την μη προθυμία των κυβερνήσεων μας να ελέγξουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή που ματώνει τη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Στα καφέ στις πλατείες, στα λεωφορεία, στις αγορές, στα ταξί, σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις η φοροδιαφυγή κατηγορείται από όλους, για την κατάντια της χώρας, αλλά ως πολίτες αυτής της χώρας, οι Έλληνες συντηρούν και εκμεταλλεύονται συνειδητά και ανερυθρίαστα τη φοροδιαφυγή, προσλαμβάνοντας καθαρίστριες, κηπουρούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κτίστες, φροντιστές για ΑμΕΑ, αποκλειστικές νοσοκόμες, καταβάλλοντας τους ζεστό “μαύρο χρήμα”…. Δεν παρακρατούν τον νόμιμο φόρο ή κρατούν φόρο από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν και δεν αποδίδουν δεκάρα τσακιστή στο κράτος, όπως δια νόμου προβλέπεται.Στα κρατικά νοσοκομεία λειτουργούν παράνομα κυκλώματα “αποκλειστικών”νοσηλευτριών που μόνο νοσηλεύτριες δεν είναι –κυρίως από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, που εργάζονται καθημερινά και πληρώνονται με πλούσιο αφορολόγητο χρήμα.

Όλοι μιλούν για τον εξ’ Ανατολών κίνδυνο, αλλά ένα μεγάλο μέρος των νέων - στρατεύσιμης ηλικίας - κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους βάζοντας λυτούς και δεμένους, για να αποφύγουν τη στράτευση, ακόμα και τώρα που η θητεία είναι για μόνο μερικούς μήνες…

Οι Έλληνες -δηλαδή εμείς, στήνονταν μπροστά στο “χαζοκούτι”, για να παρακολουθήσουν τις τουρκικές σαπουνόπερες, που προέβαλαν με ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ναι, οι ‘Έλληνες την ημέρα θρηνούν για τη σφαγή των προγόνων τους από τις βάρβαρες ορδές των οθωμανών, αλλά τα βράδια προσφέρουν αυξημένη τηλεθέαση σε τουρκικές δακρυβρεχτες ή ψεύτο-ιστορικές τηλεοπτικές σειρές με κρυφή αλλά έντονη φιλοτουρκική προπαγάνδα. Κάποιοι αρκετοί… υποτίθεται “Έλληνες” παρακολουθούν στις ειδήσεις τις προετοιμασίες της Τουρκίας, να διεκδικήσει ελληνικό χώρο και να υποκλέψει ελληνικό υποθαλάσσιο πλούτο, αλλά υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα τον τ. πρωθυπουργό του επικού… “Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του!”, που πούλησε τη Μακεδονία και φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη.

Ως Έλληνες ρίχνουμε κατάρες για την “Τραγωδία των Τεμπών”, αλλά κάποιοι ενώ χύνουν δάκρυα για την τους 57 αδικοχαμένους νέους, την ίδια στιγμή υποστηρίζουν την “θλιμμένη “ κυρία, που καπηλευόμενη την τραγωδία αυτή και μη σεβόμενη τον αβακστακτο πόνο 56 χαροκαμένων οικογενειών, επιχειρεί να την μετατρέψει σε Δούρειο Ίππο για να εισβάλει ακάλεστη στη Βουλή!

Τι να πούμε για τη Δούρου, που αφού κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Περιφέρεια Αττικής, πνίγηκαν ή κάηκαν πάνω από 130 συνάνθρωποί μας, αλλά παρ’ όλα αυτά κάποιοι την έκαναν πρόεδρο των υπολειμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για να μας απειλεί μαζί με τα πολλά αριστερά απαλειφάδια που όλως τυχαίως προέκυψαν να μας ξανασώσουν!

Το κακό που συντελείται στην Ελλάδα, γίνεται δυστυχώς από πολίτες που θέλουν να αισθάνονται “καινοτόμοι”, ιδιαίτερα “ευφυείς”, “ευρηματικοί” και “σπουδαίοι”. Δεν έχουν βέβαια πάντα την πρόθεση να προξενήσουν κακό, αλλά το κακό δυστυχώς δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα.

Ναι… ναιι, ο κόσμος μας θα είναι σίγουρα καλύτερος και πιο πλούσιος, όταν υπάρχει ένας διάβολος μέσα του, με την προϋπόθεση όμως, πως θα πατάμε με το πόδι μας πάνω στον λαιμό του… και αυτό οφείλουμε να κάνουμε!

Ευτυχώς για την Ελλάδα, είμαστε ευλογημένος από κάποια υπέρτατη δύναμη στο σύμπαν λαός, και κάπως έτσι, κάθε δράκος που δημιουργείται από εμάς τους ίδιους και μας στοιχειώνει, γεννά πάντα έναν “θρύλο” που σκοτώνει τον δράκο…

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:27ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Μύκονο και Ρόδο για παραβάσεις στον αιγιαλό

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

13:00TRAVEL

Σαντορίνη: Από τις μόλις 75 κλίνες, χωρίς λιμάνι και δύο παραλίες, σε παγκόσμιο προορισμό

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον 48χρονο αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Παραδίδουμε τον Ενετικό Λιμένα Ναυπάκτου, αποκατεστημένο και ασφαλή»

12:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

12:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είναι απλά να δίνεις χαρτιά και να χαμογελάς – Έχεις να κάνεις με ανθρώπους και ο καθένας είναι διαφορετικός»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για το τροχαίο με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή στον Χορτιάτη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορεία: Χωρίς τηλεματική και σήμερα οι στάσεις - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύο χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 73χρονος βρέθηκε νεκρός και σε προχωρημένη σήψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στο τραπέζι νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Τι είπε για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές σε έως 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα - Τι θα συμβεί με τα καύσιμα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

11:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Έως τη Δευτέρα οι μειωμένες τιμές - Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

11:30LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση για τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον - Το συγκινητικό «αντίο» στη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της

11:21NEWSBOMB

Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον 48χρονο αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος γιατρός στο νοσοκομείο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές σε έως 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα - Τι θα συμβεί με τα καύσιμα

12:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αδωνις ποστάρει Γεώργιο Παπανδρέου και θυμάται τον Γράμμο και το Βίτσι και το τέλος του εμφυλίου

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ