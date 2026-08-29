Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

«Το γεγονός ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τόσο το καλό, όσο και το κακό, αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης τους, σε σχέση με εκείνη των ζώων. Το γεγονός όμως, πως παρά ταύτα, δεν έχουν πρόβλημα να προξενήσουν το κακό -ακόμα και εις βάρος των ιδίων, αποδεικνύει περίτρανα την ηθική τους κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα…»

Ένας εξαιρετικός αλλά συγχρόνως ένας ανάδελφος και επιπόλαια λαός, είμαστε εμείς οι Έλληνες, που όσο εύκολα μπορούμε να γεμίζουμε την καρδάρα, εξ’ ίσου εύκολα, ή και ευκολότερα ακόμα, μπορούμε να την κλωτσάμε και να τη χύνουμε… κάτι που μας χαρακτηρίζει και μας κάνει να φαινόμαστε, πως ισορροπούμε πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί μεταξύ αποφάσεων και πράξεων… σε ένα σκοινί πάνω από την άβυσσο.

Οι Έλληνες είμαστε λαός αντιφατικός, συγχυσμένος και απόλυτα ανακόλουθος. Είμαστε πραγματικά και παραμένουμε, ανάδελφος λαός. Δεν έχουμε ταίρι… όντας μοναδικοί…

Κάποια παραδείγματα λοιπόν της αντιφατικότητας, της άκρατης σύγχυσης, της τρικυμίας εν κρανίω και της ανακολουθίας των λόγων και των πράξεων των Ελλήνων πολιτών, που μας χαρακτηρίζουν αρνητικά και που μας προσδίδουν μία μοναδικότητα… πραγματική σπαζοκεφαλιά για τους ξένους γύρω μας.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων διαμαρτύρονται έντονα για την ανικανότητα ή την μη προθυμία των κυβερνήσεων μας να ελέγξουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή που ματώνει τη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Στα καφέ στις πλατείες, στα λεωφορεία, στις αγορές, στα ταξί, σε οικογενειακές και κοινωνικές εκδηλώσεις η φοροδιαφυγή κατηγορείται από όλους, για την κατάντια της χώρας, αλλά ως πολίτες αυτής της χώρας, οι Έλληνες συντηρούν και εκμεταλλεύονται συνειδητά και ανερυθρίαστα τη φοροδιαφυγή, προσλαμβάνοντας καθαρίστριες, κηπουρούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κτίστες, φροντιστές για ΑμΕΑ, αποκλειστικές νοσοκόμες, καταβάλλοντας τους ζεστό “μαύρο χρήμα”…. Δεν παρακρατούν τον νόμιμο φόρο ή κρατούν φόρο από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν και δεν αποδίδουν δεκάρα τσακιστή στο κράτος, όπως δια νόμου προβλέπεται.Στα κρατικά νοσοκομεία λειτουργούν παράνομα κυκλώματα “αποκλειστικών”νοσηλευτριών που μόνο νοσηλεύτριες δεν είναι –κυρίως από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, που εργάζονται καθημερινά και πληρώνονται με πλούσιο αφορολόγητο χρήμα.

Όλοι μιλούν για τον εξ’ Ανατολών κίνδυνο, αλλά ένα μεγάλο μέρος των νέων - στρατεύσιμης ηλικίας - κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους βάζοντας λυτούς και δεμένους, για να αποφύγουν τη στράτευση, ακόμα και τώρα που η θητεία είναι για μόνο μερικούς μήνες…

Οι Έλληνες -δηλαδή εμείς, στήνονταν μπροστά στο “χαζοκούτι”, για να παρακολουθήσουν τις τουρκικές σαπουνόπερες, που προέβαλαν με ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ναι, οι ‘Έλληνες την ημέρα θρηνούν για τη σφαγή των προγόνων τους από τις βάρβαρες ορδές των οθωμανών, αλλά τα βράδια προσφέρουν αυξημένη τηλεθέαση σε τουρκικές δακρυβρεχτες ή ψεύτο-ιστορικές τηλεοπτικές σειρές με κρυφή αλλά έντονη φιλοτουρκική προπαγάνδα. Κάποιοι αρκετοί… υποτίθεται “Έλληνες” παρακολουθούν στις ειδήσεις τις προετοιμασίες της Τουρκίας, να διεκδικήσει ελληνικό χώρο και να υποκλέψει ελληνικό υποθαλάσσιο πλούτο, αλλά υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα τον τ. πρωθυπουργό του επικού… “Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του!”, που πούλησε τη Μακεδονία και φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη.

Ως Έλληνες ρίχνουμε κατάρες για την “Τραγωδία των Τεμπών”, αλλά κάποιοι ενώ χύνουν δάκρυα για την τους 57 αδικοχαμένους νέους, την ίδια στιγμή υποστηρίζουν την “θλιμμένη “ κυρία, που καπηλευόμενη την τραγωδία αυτή και μη σεβόμενη τον αβακστακτο πόνο 56 χαροκαμένων οικογενειών, επιχειρεί να την μετατρέψει σε Δούρειο Ίππο για να εισβάλει ακάλεστη στη Βουλή!

Τι να πούμε για τη Δούρου, που αφού κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Περιφέρεια Αττικής, πνίγηκαν ή κάηκαν πάνω από 130 συνάνθρωποί μας, αλλά παρ’ όλα αυτά κάποιοι την έκαναν πρόεδρο των υπολειμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για να μας απειλεί μαζί με τα πολλά αριστερά απαλειφάδια που όλως τυχαίως προέκυψαν να μας ξανασώσουν!

Το κακό που συντελείται στην Ελλάδα, γίνεται δυστυχώς από πολίτες που θέλουν να αισθάνονται “καινοτόμοι”, ιδιαίτερα “ευφυείς”, “ευρηματικοί” και “σπουδαίοι”. Δεν έχουν βέβαια πάντα την πρόθεση να προξενήσουν κακό, αλλά το κακό δυστυχώς δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα.

Ναι… ναιι, ο κόσμος μας θα είναι σίγουρα καλύτερος και πιο πλούσιος, όταν υπάρχει ένας διάβολος μέσα του, με την προϋπόθεση όμως, πως θα πατάμε με το πόδι μας πάνω στον λαιμό του… και αυτό οφείλουμε να κάνουμε!

Ευτυχώς για την Ελλάδα, είμαστε ευλογημένος από κάποια υπέρτατη δύναμη στο σύμπαν λαός, και κάπως έτσι, κάθε δράκος που δημιουργείται από εμάς τους ίδιους και μας στοιχειώνει, γεννά πάντα έναν “θρύλο” που σκοτώνει τον δράκο…

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