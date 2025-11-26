Ποτέ μην υποτιμάς τον αντίπαλό σου

Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι πολιτικοί και επικοινωνιακοί «μονομάχοι» επιχειρούν να αποδομήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει μια αξιοσημείωτη παρεκτροπή: η πολιτική αντιπαράθεση τείνει να αντικατασταθεί από φθηνό χαβαλέ, ειρωνείες και μια φαινομενικά ατελείωτη ροή από δήθεν αστεράκια, memes και κουτσομπολίστικες αναλύσεις.

Ένας πρώην πρωθυπουργός — είτε κανείς συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του — δεν «γκρεμίζεται» με μικροπράγματα και πειράγματα του επιπέδου καφενείου. Αντίθετα, τέτοιες τακτικές συχνά καταλήγουν να υπονομεύουν εκείνους που τις χρησιμοποιούν, δείχνοντάς τους περισσότερο φοβισμένους παρά ισχυρούς. Γιατί όταν αντί για πολιτικά επιχειρήματα καταφεύγεις σε παιδιαρίσματα, το μήνυμα που περνάς δεν είναι αυτοπεποίθηση· είναι αδυναμία.

Και εκεί είναι που ταιριάζει απόλυτα η σοφία του Σουν Τζου.

Ο μεγάλος στρατηγός δεν έγραφε για memes, αλλά οι συμβουλές του ισχύουν σχεδόν... τρομακτικά: «Να φαίνεσαι αδύναμος όταν είσαι δυνατός και δυνατός όταν είσαι αδύναμος».

Κάποιοι νομίζουν πως μειώνοντας τον αντίπαλό τους τον αποδυναμώνουν. Στην πραγματικότητα όμως, όσο περισσότερο μικραίνουν εκείνοι το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο τον κάνουν εκείνον. Η υπερβολική χλεύη, αντί να πλήξει, συχνά συσπειρώνει, γεννά συμπάθεια και παράγει αντισώματα απέναντι στην ίδια την κριτική.

Η πολιτική δεν είναι reality show, ούτε talent show για το ποιος θα πει το πιο έξυπνο «καρφί». Όποιος πιστεύει ότι η απαξίωση μέσα από σαχλαμάρες είναι αποτελεσματική στρατηγική απέναντι σε έναν παίκτη με πολιτικό βάρος, κάνει ένα από τα πιο αρχαία λάθη της στρατηγικής: υποτιμά τον αντίπαλο.

Και στην πολιτική, όπως και στον πόλεμο, το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να υπερεκτιμήσεις τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να υποτιμήσεις τον άλλον.



