Πτυχίο μετά τα 50; Τελικά πόσο αξίζει να το τολμήσεις;

Αξίζει όλο αυτό ή όχι;

Μερικές φορές είμαστε πολύ νέες για να αποφασίσουμε τι τελικά θέλουμε να μας συντροφεύει επαγγελματικά σε όλη μας τη ζωή γι' αυτό και πολλές από εμάς δεν κάναμε τελικά την επιλογή που μας ταίριαζε. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μια λάθος επιλογή κατέστρεψε τα σχέδιά μας για επαγγελματική ανέλιξη ενώ αρκετές γυναίκες έχουν εκδηλώσει ευθέως πως μετάνιωσαν για ένα πτυχίο που πήραν και δεν τους χρησίμευσε ποτέ και πουθενά.

Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου -λίγο μετά τα 40- να επανεξετάσεις τα θέλω και τις προσδοκίες σου και να αποφασίσεις με σοβαρότητα και σθένος το επάγγελμα που θέλεις ν' ακολουθήσεις πραγματικά. Και αναρωτιέσαι: αξίζει όμως τον κόπο να προσπαθήσεις;

Τα πτυχία δεν εγγυώνται περισσότερα χρήματα

Σύμφωνα με το Britannica ProCon.org, το 45% των ατόμων άνω των 40 που φοίτησαν σε σχολές ανέφερε ότι το κολέγιο δεν άξιζε. Μια μελέτη μεικτής οικονομικής επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ δείχνει ότι περίπου το 60% των αποφοίτων κολεγίου έχουν υπόλοιπα φοιτητικών δανείων ίσο με το 60% του ετήσιου εισοδήματός τους. Το 2019, το ποσοστό ανεργίας για τους πρόσφατα αποφοίτους κολεγίου (4,0%) υπερέβη τον μέσο όρο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων χωρίς πτυχίο (3,6%). Και τέλος, η Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι το 44% των πρόσφατων αποφοίτων κολεγίου ήταν υποαπασχολούμενοι το 2012.

Αξίζει λοιπόν να αποκτήσεις πτυχίο μετά τα 50;

Ιδού το ερώτημα που τυραννά πολλές γυναίκες παγκοσμίως. Η απάντηση είναι πολύ σχετική και ποικίλει για την καθεμία από εμάς. Βασική προϋπόθεση είναι να αφιερώσεις χρόνο για να αξιολογήσεις γιατί έχεις την επιθυμία να φοιτήσεις σε κάποια σχολή. Συνδέεται με μια οικογενειακή παράδοση; Θέλεις ν' αποδείξεις ότι μπορείς; Θέλεις να σε βοηθήσει να μάθεις περισσότερα; Μήπως ν' αλλάξεις επαγγελματικό προσανατολισμό; Κατάργησε όλα τα συναισθήματα και καθόρισε πώς αυτό το πτυχίο σου χρειάζεται πραγματικά. Βάλτα κάτω με μολύβi και χαρτί, ορθολογιστικά και δες αν σε συμφέρει οικονομικά και ψυχικά. Αν ναι, τότε go for it!

Ψάξε για άλλες επιλογές

Αν στόχος σου είναι οι γνώσεις όμως δεν έχει αρκετά χρήματα για να επενδύσεις στις σπουδές σου, δεν χρειάζεται ν' αγχώνεσαι. Πολλοί εργαζόμενοι έμαθαν πολλά περισσότερα απ' όσα πίστευαν μέσω του You tube. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκτήσεις τη γνώση που αναζητάς. Ιστότοποι όπως οι Udemy, Teachable, Thinkific και Coursera παρέχουν πολύ φθηνά μαθήματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να γίνεις ό,τι θέλεις. Επίσης ορισμένα κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρουν ακόμη και δωρεάν μαθήματα σε ιστότοπους όπως το Coursera. Γι' αυτό πριν αποθαρρυνθείς εξέτασε και εξερεύνησε προσεκτικά τις εναλλακτικές που έχεις και έπειτα αποφάσισε.

Αν ο στόχος σου είναι οι γνώσεις, τότε υπάρχει ένας απέραντος διαδικτυακός κόσμος εκεί έξω που σε περιμένει να τον εξερευνήσεις.