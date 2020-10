Η καμπάνια του καρκίνου του μαστού από τη Stella McCartney

Για μία ακόμα χρόνια, η σχεδιάστρια προσφέρει σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα.

Η Stella McCartney είναι μια δημιουργός που δε χρειάστηκε παρά να διανύσει μερικά βήματα ώστε να γίνει αντιληπτή σε όλους η απαράμιλλη αίσθηση του στυλ που την διακατέχει. Στις 17 Απριλίου του 1998, η μητέρα της, Linda Louise Eastman, άφησε την τελευταία της πνοή νικημένη από τον καρκίνο του μαστού. Έτσι, από το 2014, η designer δημιουργεί ετήσια εκστρατεία για επαγρύπνηση σχετικά με το θέμα.

Για τη φετινή της εκστρατεία λοιπόν, που έχει τίτλο «A Letter to My Loved Ones», η McCartney συνεργάστηκε με τη βραβευμένη με Pulitzer φωτογράφο Lynsey Addario, η οποία αποτύπωσε στην κάμερά της την ομορφιά και την αλήθεια γυναικών που πάλεψαν με την ασθένεια και νίκησαν. Η κάθε γυναίκα από αυτές που συμμετέχει στην καμπάνια έγραψε, μάλιστα, από ένα γράμμα στους αγαπημένους της, πάνω στα οποία και δημιουργήθηκαν φιλμ με τη βοήθεια της ακτιβίστριας Alice Aedy.