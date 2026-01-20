Αγρότες: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου για τα μπλόκα

Μετά από τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, από την οποία έφυγαν χωρίς να δηλώνουν ικανοποιημένοι, οι αγρότες θα αποφασίσουν σήμερα (20/01) στα μπλόκα τις επόμενες κινήσεις τους.

Έπειτα από τη -μεγαλύτερη από τέσσερις ώρες διάρκεια- συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αγρότες παραμένουν στη σκληρή γραμμή τους, με τον πρόεδρο της αγροτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, να δηλώνει χθες (19/01) ότι «συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας», χωρίς να προσδιορίζει αν θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί ή αν οι διεκδικήσεις τους θα λάβουν νέα μορφή.

Ο κ. Μαρούδας ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας, αλλά καλύφθηκε πίσω από δικαιολογίες, όπως οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί».

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις», ενώ δήλωσε πως «για συλλαλητήριο θα αποφασίσουν τα μπλόκα» την Τρίτη.

Να σημειωθεί ότι «δεν έχει κρατήσει άλλη σύσκεψη πρωθυπουργού τόσο πολύ» όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές για την συζήτηση που διήρκεσε 4 ώρες και 20 λεπτά.

Μητσοτάκης: «Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ωδείο Αθηνών το απόγευμα της Δευτέρας (19/01), όπου συζήτησε με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών και την πιθανότητα να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην επιστρέψουν στα μπλόκα δήλωσε:

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο. Νομίζω ότι και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νόμιζω ότι είναι κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε μετά από τη συνάντηση πως σημειώθηκε μία πολύ καλή, αναλυτική και παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι συμφώνησαν να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, το ΑΤΑΚ και η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή των εκπροσώπων των αγροτών στις επιμέρους επιτροπές για τα εκάστοτε ζητήματα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την πολύωρη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. INTIME NEWS

Απευθυνόμενος στους αγρότες των μπλόκων δήλωσε ότι ελπίζει να πρυτανεύσει η κοινή λογική, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα.

«Με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα υπάρξει αλλαγή», δήλωσε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, ως προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.

«Για τους κτηνοτρόφους υπάρχει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε ο υπουργός.

Αποχώρησαν οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια

Την ώρα που ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν να «σπάνε» το μπλόκο, απομακρύνοντας τα οχήματά τους από το σημείο έπειτα από 50 ημέρες κινητοποιήσεων.

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας από εδώ και πέρα ενόψει και των επικείμενων συναντήσεων υπό την αντιπροεδρία της κυβέρνησης με τον κ. Χατζηδάκη, θα έχουμε ραντεβού για να λύσουμε και τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα που ξεκινήσαμε με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ κλπ. Ενόψει αυτών των συναντήσεων και του ραντεβού με τους κτηνοτρόφους το οποίο έρχεται την άλλη εβδομάδα αλλάζει μορφή ο αγώνας, φεύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο και αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις. Περιμένουμε να εφαρμοστούν αυτά που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για να μην ξαναείμαστε στον δρόμο» δήλωσε στο thestival.gr το μέλος της επιτροπής του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών, κ. Δημήτρης Τσιλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα και παρέμειναν στο μπλόκο ως ένδειξη συμπαράστασης στην σημερινή συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με εκπροσώπους μπλόκων από την Πανελλαδική Επιτροπή.

