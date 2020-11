To Shazam αποκάλυψε τα 20 τραγούδια που έχουν ψάξει περισσότερο οι χρήστες

Το νούμερο 1 είναι ίσως το μεγαλύτερο hit

Αν το κινητό σου είναι η προέκταση του χεριού σου, το χρησιμοποιείς συνεχώς και γνωρίζεις όλες τις εφαρμογές, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρεις το Shazam. Η εφαρμογή που χρησιμοποιείς κάθε φορά που είσαι έξω και ακούς τραγούδι που σου αρέσει, αλλά δεν το ξέρεις, σου έχει λύσει τα χέρια άπειρες φορές. Πόσες φορές δεν βρήκες μέσω αυτής τραγούδια που άκουγες ξανά και ξανά και δεν ήξερες καν πώς τα λένε;

Το Shazam είναι αναμφίβολα μία από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές ever και μερικές ημέρες πριν έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη. Ανακοίνωσε τα είκοσι τραγούδια που έχουν κάνει shazam οι χρήστες τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που είναι στο νούμερο ένα, κυκλοφορεί μόνο έναν χρόνο περίπου τώρα και είναι φυσικά τεράστιο hit.

Μπορείς ωστόσο να μαντέψεις ποια είναι τα είκοσι τραγούδια που είναι στη λίστα; Θα ξεκινήσουμε από το τέλος στην κορυφή και σίγουρα θα εκπλαγείς μόλις μάθεις ποια τραγούδια έχουν ψάξει περισσότερο οι χρήστες.

#20 Someone You Loved: Lewis Capaldi

#19 Cheerleader (Felix Jaehn Remix): Omi

#18 Roses (Imanbek Remix): SAINt JHN

#17 Faded: Alan Walker

#16 Thriftshop: Macklemore & Ryan Lewis

#15 Rather Be: Clean Bandit feat. Jess Glynne

#14 Can’t Hold Us: Macklemore & Ryan Lewis feat Ray Dalton

#13 Perfect: Ed Sheeran

#12 All Of Me: John Legend

#11 Shape Of You: Ed Sheeran

#10 Take Me to Church: Hozier

#9This Girl: Kungs & Cookin’ on 3 Burners

#8 Somebody That I Used to Know: Gotye

#7 Cheap Thrill: Sia

#6 Thinking Out Loud: Ed Sheeran

#5 Lean On: Major Lazer, Mo, & DJ Snake

#4 Wake Me Up: Avicii

#3 Let Her Go: Passenger

#2 Prayer In C (Robin Schulz Remix): Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz

#1 Dance Monkey: Tones and I