Τζον Λένον: Ένα «σκαθάρι» που τραγουδούσε για την ειρήνη

Σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη γέννηση του Τζον Λένον.

Σαν σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου του 1940, γεννιέται ο Τζον Γουίνστον Όνο Λένον, γνωστός απλά ως Τζον Λένον. Το όνομα Τζον του δίνεται προς τιμήν του παππού του και το Ουίνστον προς τιμήν του βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ. Δολοφονείται σε ηλικία 40 ετών και αν ζούσε, σήμερα θα συμπλήρωνε τα 81 του χρόνια…

Το πρώην μέλος των Beatles έχει μείνει στη μνήμη και τη συνείδηση του κοινού ως ο άνθρωπος που έγραψε το Imagine, ως το απόλυτο μισό της Γιόκο Όνο και ως ο ακτιβιστής και η ηγετική μορφή του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Παιδικά χρόνια

Ο Λένον ζει δύσκολα παιδικά χρόνια και στην ουσία μεγαλώνει μακριά από τους βιολογικούς του γονείς, χωρίς τη μητρική αγάπη και χωρίς την πατρική φιγούρα. Ο πατέρας του εγκαταλείπει την οικογένεια μετά τη γέννηση του γιου του, ενώ η μητέρα του αναθέτει τη φροντίδα του στην αδερφή της, Μαίρη (Μίμι). Από νεαρή ηλικία είναι σαν να γνωρίζει το πεπρωμένο του και ότι μια μέρα θα γίνει διάσημος στα πέρατα του κόσμου. Από μικρή ηλικία όμως ξεκινά να κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. Όπως είχε πει ο ίδιος, αν και γοητευτικός και δημοφιλής, ο ατίθασος χαρακτήρας του ήταν εκείνος για τον οποίο όλοι οι γονείς συμβούλευαν τα παιδιά τους να μείνουν μακριά του. Το 1958, όταν ο ίδιος είναι 18 ετών, η μητέρα του Τζούλια σκοτώνειται από ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της αδερφής της, Μίμι. Το γεγονός τραυματίζει για πάντα τον Τζον και είναι κάτι που δεν καταφέρνει ποτέ να ξεπεράσει. Μπορεί να μην είχε ζήσει μαζί της, όμως τη λάτρευε. Μάλιστα ήταν εκείνη που του είχε χαρίσει την πρώτη του κιθάρα και τον είχε ενθαρρύνει να ασχοληθεί με τη μουσική.

Οι Beatles

Με τους Beatles, ο Λένον εμφανίζεται στο Αμβούργο το καλοκαίρι του 1960, σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους. Ο πρώτος τους δίσκος, Love Me Do, κατακτά την 17η θέση στη Μεγάλη Βρετανία, μία σημαντική επιτυχία για ένα άγνωστο μέχρι τότε συγκρότημα της επαρχίας, το Λίβερπουλ. Ακολουθεί ο επόμενος δίσκος, Please Please Me, ο οποίος σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση σηματοδοτώντας την ανοδική πορεία του συγκροτήματος και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Μαζί με τον Πολ Μακάρτνεϊ, ο Λένον είναι ηγετική φυσιογνωμία των Beatles και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1960-1970 καταφέρνουν να γίνουν ένα από τα πιο επιδραστικά και θρυλικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο ίδιος δηλώνει ότι οι Beatles «είναι ανώτεροι από τον Θεό» και προκαλεί σάλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λένον στους Beatles γράφει τραγούδια, παίζει κιθάρα, πιάνο, τραγουδάει. Μερικά από τα τραγούδια του είναι τα: Come Together, Revolution, A Hard Day’s Night, She Loves You, Hey Jude, κ.ά.



Πολλές φορές ωστόσο προσπαθεί να απεμπλακεί από την εμπορευματοποιημένη εικόνα των Beatles. Κατά περιόδους ενθοσιάζεται και ασχολείται με τον διαλογισμό, τον μαρξισμό, ενώ πειραματίζεται και με το LSD. Κάπως έτσι δημιουργείται ο δίσκος Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band (1967). Όταν σταματάει για λίγο να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών γνωρίζει τον Ινδό Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι και τον υπερβατικό διαλογισμό. Ο Λένον παρακολουθεί μαθήματα του Μαχαρίσι στην Ουαλία, ενώ στις αρχές του 1968 τον επισκέπτεται στην κατοικία του στην Ινδία. Ο Λένον δηλώνει ότι ο Ινδός αποτελεί ένα είδος πατρικού προτύπου για τον ίδιο. Το 1970 οι Beatles διαλύονται και επίσημα και ο Λένον ακολουθεί σόλο πορεία.

Οι γάμοι

Ο πρώτος του γάμος είναι με τη συμφοιτήτρια του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Λίβερπουλ, Σίνθια Πάουελ στις 23 Αυγούστου του 1962. Μαζί αποκτούν τον γιο τους Τζούλιαν. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 ο Λένον γνωρίζει και συνδέεται με την Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα, Γιόκο Όνο. Μένουν μαζί έως το πρόωρο τέλος της ζωής του και μαζί αποκτούν τον Σον.

Το Imagine

Ο Λένον γράφει το τραγούδι-«ύμνο» του αντιπολεμικού κινήματος ένα πρωινό του 1971 στο δωμάτιο του στο Tittenhurst Park της Αγγλίας. Το Imagine έχει σημειώσει τις περισσότερες πωλήσεις στη σόλο καριέρα του.

Ο Λένον εμπνέεται το τραγούδι από διάφορα ποιήματα που βρίσκονται στο βιβλίο της Γιόκο Όνο με τίτλο Grapefruit του 1964.

«Η σύνθεση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα τραγούδι από τον Λένον και την Όνο. Πολλά στοιχεία του, όπως ο στίχος και το θέμα, προήλθε από την ίδια. Εκείνη την εποχή ήμουν περισσότερο εγωιστής και δεν ανέφερα τη συνεισφορά της, αλλά η σύνθεση προέκυψε από το βιβλίο Grapefruit», είχε δηλώσει ο ίδιος.



Στις 31 Αυγούστου 1971 ο Λένον μετακομίζει στη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Αγγλία. Μάλιστα θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το αμερικανικό κράτος, καθώς ο πρόεδρος Νίξον ψάχνει τρόπο να τον απελάσει. Δεν του συγχωρεί ότι είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του αντιπολεμικού κινήματος, που μάχεται τη συμμετοχή των Αμερικανών στο Βιετνάμ.

Η δολοφονία του

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, ο Τζον Λένον επιστρέφει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, από το Record Plant Studio όπου έχει ηχογραφήσει τα τραγούδια Walking on A Thin Ice και It happened. Είναι 11 το βράδυ, όταν βγαίνοντας από τη λιμουζίνα του δέχεται πέντε πυροβολισμούς από έναν θαυμαστή του, τον 25χρονο -τότε- Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Λίγο νωρίτερα ο Τσάπμαν περίμενε τον Λένον έξω από το σπίτι και του είχε ζητήσει αυτόγραφο. Το πρώην «Σκαθάρι» υπέγραψε πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου Double Fantasy.

Αν και βαριά τραυματισμένος, ο Τζον Λένον προσπαθεί να συρθεί προς το σπίτι του. Ο Τσάπμαν είναι απόλυτα ήρεμος. Βγάζει το παλτό του και περιμένει την αστυνομία να τον συλλάβει.

Ο Λένον μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρούσβελτ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υποκτύπτει στα τραύματά του 15 λεπτά αργότερα. Ο Λένον λες και είχε προφητέψει τον θάνατό του, είχε δηλώσει: «Να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα ή από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου».



O Τσάπμαν έχει καταδικαστεί σε ισόβια και βρίσκεται στη φυλακή από το 1981. Έντεκα φορές έχει υποβάλλει αίτημα για την αναστολή της φυλάκισής του το οποίο έχει απορριφθεί. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την πράξη του «αποτρόπαια και εγωιστική».



