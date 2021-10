Dr. Brain: Η νοτιοκορεάτικη σειρά που θέλει να γίνει το επόμενο Squid Game

To Apple TV+ στο δρόμο που χάραξε το Netflix.

Η τεράστια επιτυχία του Squid Game, φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη για περισσότερες νοτιοκορεάτικες παραγωγές. Έτσι, σειρά παίρνει η Αpple η οποία έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της πρώτης νοτιοκορεάτικης σειράς της με τίτλο Dr. Brain που θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στο Apple TV+.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρότζεκτ βασίζεται στο webtoon του Hongjacga και «παντρεύει» την επιστημονική φαντασία, τον τρόμο και τη δράση. Το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της σειράς των έξι εβδομαδιαίων επεισοδίων υπογράφει ο Kim Jee Woon (Α Tale of Two Sisters, I Saw the Devil).

Η ιστορία ακολουθεί τον Sewon έναν λαμπρό επιστήμονα που θα αναγκαστεί να βιώσει μια προσωπική τραγωδία όταν χάνει την οικογένειά του σε ένα μυστηριώδες ατύχημα. Απελπισμένος να μάθει την αλήθεια ο Sewon εφευρίσκει μια διαδικασία που ονομάζεται «συγχρονισμός του εγκεφάλου» μέσα από τον οποίο μπορεί να δει τις μνήμες των νεκρών και έτσι να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της οικογένειάς του.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Lee Sun-kyun ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στα βραβευμένα με Όσκαρ Παράσιτα. Δείτε το πρώτο τρέιλερ που ήδη έχει κερδίσει την προσοχή μας.









