Η Σιωπή των Αμνών: 30 χρόνια μετά μας στοιχειώνει ακόμα - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

1991-2021: Η Σιωπή των Αμνών έγινε 30 και μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες του κινηματογράφου.

Τριάντα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την αριστουργηματική ταινία Η Σιωπή των Αμνών (The Silence of the Lambs), ένα από καλύτερα ψυχολογικά θρίλερ όλων των εποχών. Τρεις δεκαετίες μετά και οι αμνοί δεν έχουν σταματήσει να ουρλιάζουν!



Η ταινία του 1991 με σκηνοθέτη τον Τζόναθαν Ντέμι και πρωταγωνιστές τους Άντονι Χόπκινς και Τζόντι Φόστερ, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Χάρις. Έγραψε ιστορία ως το τρίτο φιλμ που κατάφερε να κερδίσει και τις πέντε «μεγάλες» κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ: Καλύτερη Ταινία, Α’ Ανδρικός Ρόλος, Α’ Γυναικείος Ρόλος, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο. Οι προηγούμενες δύο ταινίες ήταν τα It Happened One Night και One Flew Over the Cuckoo’s Nest το 1935 και 1970 αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το σενάριο του φιλμ έφτασε στα χέρια του σπουδαίου Άντονι Χόπκινς, άγνωστο γιατί, ο ίδιος νόμιζε ότι πρόκειται για παιδική ταινία… Για να υποδυθεί τον Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ μελέτησε φακέλους της αστυνομίας και παρακολούθησε ακροάσεις δολοφόνων, ωστόσο αναφέρει ότι δυο εμπνεύσεις του για την δημιουργία του χαρακτήρα του Χάνιμπαλ ήταν ο HAL 9000, το μηχάνημα από το «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» και ο δάσκαλός του στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, Κρίστοφερ Φέτες.



Ο Χόπκινς καθήλωσε με την ερμηνεία του και εξυμνήθηκε από κριτικούς και κοινό. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον Χάνιμπαλ Λέκτερ ως τον ρολο της ζωής του, ενώ έχει παραδεχτεί ότι «ποτέ δεν θα ξεφύγει από αυτό τον τύπο».



Και πράγματι... Ποιος μπορεί να ξεχάσει, τη φωνή του ή το ανατριχιαστικό βλέμμα του που πάγωνε ακόμα και το αίμα της συμπρωταγωνίστριας του Τζόντι Φόστερ. Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων φρόντιζε να αποφεύγει όσο περισσότερο τον εμβληματικό ηθοποιό!



Η συγκλονιστική ερμηνεία του Χάνιμπαλ Λέκτερ χάρισε στον Άντονι Χόπκινς το πρώτο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του. Αυτό που επίσης πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η εμφάνιση του Χόπκινς σε όλη τη διάρκεια της ταινίας διαρκεί μόλις 24 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα! Είναι η δεύτερη πιο σύντομη ερμηνεία στην ιστορία του κινηματογράφου που καταφέρνει να κερδίσει Όσκαρ Α' Ανδρικού. Τα πρωτεία έχει ο Ντέιβιντ Νίβεν με 23 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα στην ταινία του 1958 Separate Tables.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας

Η νεαρή μαθητευόμενη πράκτορας του FBI Κλαρίς Στάρλινγκ (Τζόντι Φόστερ) θα επισκεφθεί τον χρόνια έγκλειστο ιδιοφυή καννίβαλο, ψυχίατρο Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ (Άντονι Χόπκινς) με σκοπό να του αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με τον κατ' εξακολούθηση δολοφόνο Μπάφαλο Μπιλ (Τεντ Λεβίνι), ο οποίος έχει απαγάγει την κόρη (Μπρουκ Σμιθ) μιας γερουσιαστού. Για να αποσπάσει, όμως, τις πληροφορίες που θέλει, θα πρέπει να του ανοίξει τις πύλες της ψυχής της και να του μιλήσει για τη χειρότερη ανάμνηση των παιδικών της χρόνων.

