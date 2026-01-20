Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ συναντήθηκαν σε γήπεδο στην Τουρκία - Έριξαν σουτ και υπέγραψαν μπάλες

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον θρύλο του μπάσκετ Σακίλ Ο'Νιλ την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη, σε μια συνάντηση που ξάφνιασε το κοινό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αναντολού Έφες, όπου οι δυο άνδρες φωτογραφήθηκαν με χαλαρή διάθεση, μακριά από πρωτόκολλα.

Φορώντας αθλητικά ρούχα έριξαν μερικά σουτ στη συνέχεια αντάλλαξαν μπάλες μπάσκετ που είχαν η μία την υπογραφή του άλλου.

Το «Turkcell Basketball Development Center», το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ (TBF) άνοιξε στα τέλη του 2024, εξυπηρετεί εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Η επίσκεψη του Ο'Νιλ στην Τουρκία δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Αμερικανός αστέρας έχει εμφανιστεί ξανά στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις ως DJ τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αττάλεια, συνδυάζοντας την αγάπη του για τη μουσική με την παρουσία του στον αθλητικό χώρο.

Διαβάστε επίσης