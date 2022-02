Αυτή είναι η νέα κορεάτικη σειρά που έσπασε τα κοντέρ του Netflix

To All of Us Are Dead κυκλοφόρησε στο Netflix στις 28 Ιανουαρίου

Η νέα νοτιοκορεάτικη σειρά «All of Us Are Dead», σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του Top 10 του Netflix.

Το All of Us Are Dead (Eίμαστε Όλοι Νεκροί), έγινε «κόλλημα» με το «καλημέρα σας», όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το Netflix.

Η νέα νοτιοκορεάτικη ζόμπι σειρά, έσπασε τα κοντέρ της πλατφόρμας και τερμάτισε πρώτη στο τσαρτ μη αγγλόφωνων σειρών ήδη από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας της.

Συγκεκριμένα, η σειρά που κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου, ξεπέρασε ήδη τα 124 εκατομμύρια προβολές (124.790.000) δικαιώνοντας και αυτή το Netflix για τη.. συμπάθεια που δείχνει τελευταία στις νοτιοκορεάτικες παραγωγές, μετά φυσικά από τη σαρωτική επιτυχία του Squid Game, αλλά και την ικανοποιητική πορεία των Hellbound και The Silent Sea.

Σημειώνεται ότι η νέα σειρά βασίζεται στο webtoon Now At Our School του Joo Dong-geun και ακολουθεί τους παγιδευμένους μαθητές ενός λυκείου που δέχονται επίθεση από ζόμπι μέσα στο σχολείο τους. Στο μακελειό που ακολουθεί φίλοι γίνονται θανάσιμοι εχθροί και οι μαθητές πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους ώστε να μην γίνουν και αυτοί ζόμπι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη νέα σειρά συμμετέχει και η νεαρή σταρ του Squid Game, Lee Yoo-mi.



