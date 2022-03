«Ο Νονός»: 50 χρόνια από το κινηματογραφικό έπος του Κόπολα

Τζωρτζίνα Ντούτση

20/03/2022 06:45

Είναι Μάρτιος του 1971. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα μαζεύει σε ένα μικρό εστιατόριο του Μανχάταν, όλο το καστ της εμβληματικής ταινίας «Ο Νονός», για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου.

Στην κεφαλή του μεγάλου τραπεζιού κάθεται φυσικά ο τρισμέγιστος Μάρλον Μπράντο ως Don Vito Corleone. Παραδίπλα βρίσκεται, ο Αλ Πατσίνο. Στην άλλη άκρη του τραπεζιού, ο Κόπολα. Και μόνο η παρουσία του Μπράντο, προκαλεί δέος στους ηθοποιούς. Όλοι κρέμονται από τα χείλη του όταν αρχίζει να προβάρει τα λόγια του, αν και ο σκηνοθέτης, λόγω της μεγάλης απόστασης που καθόταν, δεν άκουσε λέξη... «O Μπράντο ήταν κάτι σαν τον "Νονό" για εμάς», λέει ο Ρόμπερτ Ντιβάλ. «Αποτελούσε έμπνευση για πάρα πολλούς νέους ηθοποιούς», προσθέτει.

Όταν ο Κόπολα ανέλαβε να μεταφέρει το best-seller του Μάριο Πούζο στη μεγάλη οθόνη, όλοι θεώρησαν ότι ήταν σωστή τρέλα, αφού το μπάτζετ θα έπρεπε να φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Λίγοι πίστευαν στον σκηνοθέτη που μέτραγε κυρίως αποτυχίες μέχρι τότε.

I'm gonna make him an offer he can't refuse

Ακόμα και ο Αλ Πατσίνο θεώρησε ότι ο σκηνοθέτης τού έκανε πλάκα όταν του πρότεινε τον ρόλο του Michael Corleone.

«Όταν διάβασα το βιβλίο Ο Νονός, συνέχισα να φαντάζομαι [τον Πατσίνο]. Δεν είχα δεύτερη επιλογή. Για εμένα πάντα ήταν ο Αλ Πατσίνο. Αυτός είναι ο λόγος που ήμουν τόσο επίμονος να τον πείσω να παίξει τον Michael», αναφέρει ο Κόπολα.



Οι παραγωγοί αντιδρούν. Θεωρούν τον Πατσίνο άσημο. Άγνωστο. Κοντό… Ο σκηνοθέτης απειλή με παραίτηση: «Ή ο Πατσίνο ή φεύγω!». Στο πλευρό του πάντα ο Πούζο. Άλλωστε και ο συγγραφέας είχε να αντιμετωπίσει την αντίδραση (για άλλους λόγους) της Paramount αλλά και της… Μαφίας, όταν απαίτησε (μαζί με τον Κόπολα) τον Μάρλον Μπράντο για τον ρόλο του Don Vito Corleone. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο χαρακτήρας του Vito Corleone γράφτηκε πάνω στον περιβόητο μαφιόζο Φρανκ Κοστέλο. Οι «φαμίλιες» της Νέας Υόρκης αντέδρασαν έντονα, τόσο με την κυκλοφορία του βιβλίου όσο και της ταινίας.



Οι παραγωγοί τους κάνουν το χατίρι και ο Αλ Πατσίνο εδραιώνεται ως ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Eκείνη την περίοδο της ζωής μου δεν είχα επιλογή. Ο Φράνσις με ήθελε. Ήθελε να το κάνω εγώ. Συγγνώμη που γελάω, απλώς φαινόταν τόσο εξωφρενικό. Νόμιζα ότι μιλάω με κάποιον που είχε ξεφύγει», θυμάται χαρακτηριστικά ο Αλ Πατσίνο και παραδέχεται την τεράστια φήμη που του χάρισε η ταινία.

Στο πρώτο τεστ, ο Μπράντο μεταμορφώνεται μόνος του σε Don Corleone, βάζοντας δύο χαρτομάντηλα μέσα στο στόμα, κάτω από τα μάγουλα. Χτενίζει προς τα πίσω τα μαλλιά του και τα κολλάει στο κεφάλι του χρησιμοποιώντας το γυαλιστικό των παπουτσιών του. Αρχίζει να μιλάει αργά με βραχνή φωνή. Είναι καθηλωτικός. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε επίσης ότι η πασίγνωστη σκηνή που βλέπουμε τον Vito να κρατάει στην αγκαλιά του μια γάτα, δεν υπήρχε στο σενάριο. Πρόκειται για μια αδέσποτη γάτα που βρήκε ο Κόπολα στον δρόμο, καθώς πήγαινε στο γύρισμα.

Εμβληματικές ατάκες και μουσική

Οι ατάκες που ακούγονται στον Νονό έχουν παραμείνει διαχρονικές. Φήμες λένε ότι ο όρος «Νονός» καθιερώθηκε στο λεξιλόγιο των πραγματικών μαφιόζων, όπως και πολλές από τις ατάκες της ταινίας.



- Take The Gun, Leave The Cannoli



- I Don’t Like Violence, Tom. I’m A Businessman. Blood Is A Big Expense



- My Father Assured Him That Either His Brains Or His Signature Would Be On The Contract



- Revenge Is A Dish Best Served Cold



- My father is no different than any powerful man, any man with power, like a president or senator



- A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.



- I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So, I stole a bike and asked him for forgiveness



- Friendship is everything. Friendship is more than talent. It’s more than the government. It is almost equal to the family



- I have a sentimental weakness for my children and I spoil them, as you can see. They talk when they should listen



- Someday, and that day may never come, I will call upon you to do a service for me. Until that day, accept this justice as a gift on my daughter’s wedding day



- There are many things my father taught me here in this room. He taught me: Keep your friends close but your enemies closer



- You can do anything but never go against the family



- A lawyer with his briefcase can steal more than a hundred men with guns



Κάτι ανάλογο συνέβη και με την εμβληματική μουσική του Νίνο Ρότα.

Η ταινία γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία στο παγκόσμιο box office. Εφηύρε τον όρο blockbuster και ήταν το πρώτο φιλμ που στον τίτλο του σίκουελ είχε απλώς τον αριθμό «δύο». Ο Νονός απέσπασε τρία Όσκαρ. Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου (Πούζο και Κόπολα) και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάρλον Μπράντο ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του.

Ακολούθησαν δύο ακόμα ταινίες για να συμπληρώσουν την αξεπέραστη τριλογία. Ο Νονός ΙΙ και ΙΙΙ.

Φέτος τον Μάρτιο, «Ο Νονός» συμπλήρωσε 50 χρόνια από την κυκλοφορία του. Τον Απρίλιο το Paramount+ θα κυκλοφορήσει τη νέα σειρά The Offer και εστιάζει στα making off της ταινίας για να αφηγηθεί τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συνάντησε «Ο Νονός» μέχρι να βρει τον δρόμο του στη μεγάλη οθόνη.

Επίσης η Paramount Pictures, στις 22 Μαρτίου κυκλοφορεί μια νέα remastered 4K Ultra HD επετειακή έκδοση για να γιορτάσει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του 1972. Τέλος κυκλοφορεί το The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone που αποτελεί το recut της τρίτης και τελευταίας ταινίας του 1990, από τον ίδιο τον Κόπολα.

«Είμαι πολύ περήφανος για τον Νονό, ο οποίος σίγουρα καθόρισε το ένα τρίτο της πορείας μου», υπογραμμίζει ο Κόπολα. «Με αυτό το αφιέρωμα για την 50ή επέτειο, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone του Μάριο Πούζο το οποίο περιλαμβάνεται και αποτυπώνει τον Μάριο και το αρχικό του όραμα για την οριστική ολοκλήρωση της επικής τριλογίας μας», δηλώνει μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης.



Η τριλογία του Νονού άλλαξε για πάντα το κινηματογραφικό γκανγκστερικό genre. Η ταινία θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, αν όχι η σπουδαιότερη. Εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για όλους, να παρακολουθούν ευλαβικά τον Νονό, μία φορά το χρόνο!





