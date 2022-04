Επτά διασκευές του «Wonderwall» των Oasis που δεν ήξερες ότι υπάρχουν!

Τζωρτζίνα Ντούτση

30/04/2022 06:55

To Σάββατο 2 Ιουλίου, ο Λίαμ Γκάλαχερ, frontman των θρυλικών Oasis, θα είναι στην Πλατεία Νερού και στην σκηνή του Release Athens, σε μια βραδιά ορόσημο, για κάθε φίλο της ροκ μουσικής!



Με αφορμή την εμφάνιση του Λίαμ Γκάλαχερ στη χώρα μας, ψάξαμε και βρήκαμε επτά διασκευές του θρυλικού «Wonderwall» των Oasis, που δεν ήξερες ότι υπήρχαν!



Για την ιστορία, το «Wonderwall» περιέχεται στο δίσκο «(What's the Story) Morning Glory?» του 1995 και αναμφισβήτητα είναι το τραγούδι που εκτόξευσε την καριέρα και τη φήμη των Οasis. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι φαν του συγκροτήματος, θεωρούν το τραγούδι ως τον «Εθνικό Υμνο» της χώρας.

Επτά πράγματα που δεν ήξερες για το Wonderwall

1. Είναι μακράν το πιο πετυχημένο τραγούδι των Oasis. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει (έως και τον Απρίλιο του 2022) 3,6 εκατομμύρια αντίτυπα!



2. Mέχρι σήμερα έχει κέρδη από πνευματικά δικαιώματα 2 χιλιάδες ευρώ την ημέρα!

3. To 2005, το «Wonderwall» ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το Virgin Radio. To ίδιο συνέβη και το 2016 απο χιλιάδες ακροατές του Radio X.



4. Ο μπασίστας των Blur, Άλεξ Τζέιμς ή αλλιώς «αιώνιοι» αντίπαλοι των Oasis, είχε παραδεχτεί πως ευχόταν να το είχε γράψει αυτός. «Εχει σπουδαία φωνή αυτός ο Λίαμ...».



5. Το 2006 ψηφίστηκε ως το 2ο καλύτερο, από τους αναγνώστες του Q Magazine. Στην 1η θέση ήταν το «Live Forever», πάλι των Oasis.



6. Ο κιθαρίστας των U2, The Edge, είχε δηλώσει πως θα ήθελε να είχε γράψει αυτός το «Wonderwall»



7. Το 2021, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone πήρε την 95η θέση στη λίστα των 500 σπουδαιότερων τραγουδιών όλων των εποχών.

Επτά διασκευές του Wonderwall που δεν ήξερες ότι υπάρχουν

The Killers



«Κάθε φορά που χιλιάδες τραγουδούν το Wonderwall, είναι καλό». Ο Μπράντον Φλάουερς, frontman του γκρουπ, έχει δίκιο...

Beastie Boys



Η πιο αναπάντεχη όλων! Στα τέλη των 90s οι τρομεροί Beastie Boys του... άλλαξαν τα φώτα σε μια πιο punk εκτέλεση.

Jay-Z



Τα αδέλφια Γκάλαχερ είχαν ειρωνευτεί το γεγονός ότι ένας ράπερ μπήκε headliner στο περίφημο Glanstonbury και εκείνος άνοιξε το σετ, πετώντας το γάντι. Κακή ερμηνεία μεν, για πλάκα δε...

Ρόμπι Γουίλιαμς



Όταν σου... τελειώνουν τα δικά σου τραγούδια και θες κάτι«σίγουρο». Ο Ρόμπι διασκευάζει Oasis στη συναυλία του στο Δουβλίνο το 1999 και από εμάς είναι ναι!

Cat Power



Η σπουδαία τραγουδοποιός «μεταμορφώνει» τα τραγούδια που διασκευάζει. Καμία εξαίρεση και εδώ. Το λατρέψαμε!

Ράιαν Άνταμς



Πιθανότατα η πιο γνωστή διασκευή, καθώς ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής, έφτασε μέχρι το... κόκκαλο σε αυτή την απόλυτα συναισθηματική εκτέλεση.



The Mike Flowers Pops



Η πιο ευφάνταστη όλων! Το 1995 αυτή η easy listening εκδοχή κατευθείαν από τα 60s έγινε επιτυχία!

Μπόνους, ακούμε τον Λίαμ Γκάλαχερ να τραγουδάει το Wonderwall στη συναυλία του στο Reading Festival το 2021. Και κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για να ακούσουμε τον «ύμνο» από τη σκηνή του Release Athens στις 2 Ιουλίου!



Το Σάββατο 2 Ιουλίου, το Release Athens θα υποδεχτεί τον Λίαμ Γκάλαχερ μαζί με τον ασύγκριτο Iggy Pop! Μαζί οι τρομεροί Sleaford Mods και οι ανερχόμενοι The K’s.

Eισιτήρια - Προσφορές διημέρου.



