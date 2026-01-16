Κλειστή η αμερικανική πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα – Ο λόγος

Η αμερικανική πρεσβεία και το προξενικό τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, λόγω του εορτασμού της Martin Luther King Jr. Day.

Αυτή η γιορτή τιμά τη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Γιορτάζεται κάθε τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, κοντά στη γιορτή της γέννησής του, που ήταν τη 15η Ιανουαρίου 1929.

Πρόκειται για μέρα αφιερωμένη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προσφορά, με πολλούς Αμερικανούς να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες.