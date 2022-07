Οι Judas Priest στο Release Athens: 30 «κλικ» απο την ένατη ημέρα του φεστιβάλ

Οι ζωντανοί θρύλοι του metal, Judas Priest επέστρεψαν στο Release Athens και έβαλαν φωτιά στην Πλατεία Νερού.

Η ένατη μέρα του Release Athens 2022 ήταν αφιερωμένη στον «σκληρό» ήχο και είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τρία σπουδαία ονόματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στη παγκόσμια μουσική σκηνή εδώ και πολλές δεκαετίες.



Η ημέρα βέβαια ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό εγχώριο γκρουπ, τους Black Soul Horde, σε μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε τη φήμη τους ως ένα ιδιαίτερα φορμαρισμένο συγκρότημα που βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της καριέρας τους.



Την σκυτάλη πήρε το supergroup των Dead Daisies, με ηγέτη τον Glenn “The Voice of Rock” Hughes, ο οποίος απέδειξε και στους πιο δύσπιστους ότι πρόκειται για ένα μοναδικό performer που δεν έχει χάσει τη δυναμική του μετά από τόσα χρόνια σπουδαίας πορείας. Μεγάλο highlight το νέο single των Dead Daisies, “Radiance”, και φυσικά δύο απ’τα τραγούδια που έχει συνυπογράψει με τους Deep Purple, το “Mistreated” και κυρίως το “Burn”, που αποτέλεσε ιδανικό κλείσιμο της εμφάνισής τους, με τους χιλιάδες που ήρθαν από νωρίς να τραγουδούν μαζί του.



Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε ο Dani Filth με την μπάντα του για ένα εξαιρετικό και σκοτεινό show «ακραίου» metal. Οι Cradle of Filth έδωσαν μια σαρωτική συναυλία με εξαιρετικές επιλογές απ’τον πλούσιο κατάλογό τους και φινάλε με την κομματάρα που λέγεται “Her Ghost in the Fog”.



Στις 22:30 από τα ηχεία της Πλατείας Νερού ακούστηκε η εισαγωγή του “War Pigs” των Black Sabbath που αποτέλεσε το σινιάλο για να ανέβουν στη σκηνή οι ζωντανοί θρύλοι του metal, οι Judas Priest.



Το αξεπέραστο αυτό γκρουπ, μας χάρισε μια αξέχαστη εμφάνιση γεμάτη με τα σπουδαιότερα τραγούδια τους. Με αριστουργήματα σαν τα “The Sentinel“, “A Touch of Evil“ και το highlight “Painkiller“ μας... αποτελείωσαν με τους ύμνους “Electric Eye“, “Hell Bent for Leather“ και “Breaking the Law“ πριν ολοκληρωθεί η βραδιά με το πάρτι που στήθηκε στο “Living after Midnight”.



Συνέχεια, την Τρίτη 19 Ιουλίου, με Clutch, The Hellacopters, Blues Pills, Dead Radio και ΛΔΛΜ.



Εισιτήρια, πληροφορίες και προσφορές στο www.releaseathens.gr και www.viva.gr.

