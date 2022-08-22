Το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο γίνεται 50 και το γιορτάζει με ρεκόρ συμμετοχών και αφιερώματα
Το 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου έρχεται στο Ζάππειο από τις 2 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.
Το 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου επιστρέφει στο Ζάππειο από τις 2 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2022 με ρεκόρ συμμετοχών και με δεκάδες παρουσιάσεις, συζητήσεις με συγγραφείς και παράλληλες εκδηλώσεις.
Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου, στην 50ή διοργάνωσή της έχει ως κεντρικό αφιέρωμα τη «Μικρασιατική Καταστροφή ως στοιχείο ταυτότητας στην Ελλάδα του σήμερα», όπως και τα αφιερώματα «Διαφορετικότητα και Ρατσισμός» και «Ιάκωβος Καμπανέλης».
Στο φετινό φεστιβάλ συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εκδοτικοί οίκοι με χιλιάδες τίτλους βιβλίων για κάθε γούστο και ηλικία.
Το 50ό Φεστιβάλ Βιβλίου διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ.
Ώρες και μέρες λειτουργίας του φεστιβάλ
2 - 18 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα έως Πέμπτη: 18:00 - 22:30
Παρασκευή & Σάββατο: 18:00 - 23:00
Κυριακή: 10:30 - 15:00 & 18:00 - 22:30
Συμμετέχουν οι εκδοτικοί οίκοι:
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
VINTAGE TRIP
ΠΛΕΘΡΟΝ
ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΜΙΞ
ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ
ΜΑΚΡΗ
ΕΝΤΟΣ
GUTENBERG
ΗΡΙΔΑΝΟΣ
ΟΞΥ
BRAINFOOD
FLORAL
ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ
ΑΡΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
ΣΕΡΑΠΙΣ
SUSAETA ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΠΑΤΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
HISTORICAL QUEST
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ι.Τ.Ε.
ΚΑΤΟΠΤΡΟ
ΜΙΝΩΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΟΚΤΑΝΑ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
BELL
ΑΣΙΝΗ
ΑΓΚΥΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΔΙΑΝΟΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΘΥΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΒΑΚΧΙΚΟΝ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
VINTAGEBOOKS
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
ΛΕΜΒΟΣ
ΖΕΝΙΘ
ΑΜΜΩΝ
DHARMA
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΤΙΝΙ
ΑΘΕΝS BOOKSTORE
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΙΒΑΝΗΣ
ΕΣΟΠΤΡΟΝ
ΑΘΩΣ
ΜΑΡΤΗΣ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΟΠΟΣ
ΜΟΤΙΒΟ
ΠΟΛΙΣ
ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΑΝΟΙΑ
ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ
ΝΙΚΑΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
ΨΥΧΑΛΟΣ
SΕΛΙΝΙ
ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ
ΑΡΧΕΤΥΠΟ
ΚΕΛΕΥΘΟΣ
ΚΙΧΛΗ
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ΑΛΔΕ
ΛΥΧΝΑΡΙ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΥΚΚΙΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΠΕΡΑ
ΔΩΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΡΕΩΜΑ/ΣΙΟΛΑ-ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΦΙΛΙΣΤΩΡ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΠΛΟΥΣ
THE LAW OF SUCCESS PUBLISHING
ΕΝ ΠΛΩ
ΔΟΜΟΣ
ΔΙΟΝ
ΒΙΒΛΙΑ ΨΑΡΑΣ
ΟΤΑΝ
ΜΕΛΙΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΑΙΔΑΛΟΣ
Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ"
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ
ΚΑΚΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΟΡΔΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
ΘΑΡΣΩ
ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΟΝ
ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
UNIVERSITY STUDIO PRESS
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
ΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΑΙΔΑΛΕΟΣ
LUX ORBIS
ΠΗΓΗ - iWrite
ΔΙΟΠΤΡΑ
POLARIS
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΕΝΕΚΕΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΛΙΞΗ
3D PUZZLES
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι ΣΙΔΕΡΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΛΥΚΟΦΩΣ
ANGELUS NOVUS
ΝΕΦΕΛΗ
24γράμματα
Ο ΣΩΤΗΡ
ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ
ΖΗΤΡΟΣ
ΕΝΑΛΙΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ
ΚΕΔΡΟΣ
ΣΜΙΛΗ
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
PETITES - MAISONS
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
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