Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

Νέες ελπίδες ότι ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος είναι ζωντανός, μετά από 40 ημέρες αγωνίας. Χθες, η ομάδα εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία - προϊόν τεχνητής νοημοσύνης – που απεικονίζει την πιθανή σημερινή εμφάνιση του αγνοούμενου.

Σημαντική πληροφορία προήλθε από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι είδε τον Αλέξη πριν από πέντε ημέρες να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο. Με βάση αυτά τα νέα στοιχεία, οι έρευνες στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο ΟΦΚΑΘ ανέφερε: «Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου. Μια σοβαρή πληροφορία που μας ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής ανέβασε το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη, η οποία είναι συνεχώς δίπλα μας. Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δείχνοντας την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα, και κοινοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας και της αστυνομίας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».