Βενεζουέλα: Η στιγμή της μυστικής διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα - Δείτε βίντεο

Η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει πώς βοήθησαν την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να διαφύγει από τη χώρα τον περασμένο μήνα.

Η Ματσάδο έφυγε από τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά από σχεδόν ένα χρόνο που κρυβόταν, για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία. Επιβιβάστηκε σε ένα σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν και η ομάδα του, που την περίμεναν σε άλλο σκάφος.

Το βίντεο, διάρκειας δύο λεπτών, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει τη στιγμή που η Ματσάδο έφτασε και επιβιβάστηκε στο δεύτερο σκάφος στη μέση της νύχτας.

«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν καθώς τα φώτα από το σκάφος της Ματσάδο εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.

Αφού επιβεβαίωσε την ταυτότητα της Ματσάδο, ο Στερν την βοηθά να επιβιβαστεί στο σκάφος του. «Γεια σου, Μαρία. Με λένε Μπράιαν. Χάρηκα για τη γνωριμία», λέει ο ίδιος καθώς αυτή επιβιβάζεται. «Είμαι πολύ βρεγμένη και κρυώνω», ακούγεται να απαντάει εκείνη.

Στη συνέχεια, η κάμερα στρέφεται στη Ματσάδο, η οποία φοράει ένα σκούρο μπουφάν και καπέλο: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και πολύ ευγνώμων στην Grey Bull». Το βίντεο τελειώνει με διάφορες φωτογραφίες της Ματσάδο με τον Στερν και την ομάδα του.

Η Ματσάδο και η ομάδα έφτασε στην ακτή του Κουρασάο, ένα νησί κοντά στη Βενεζουέλα, νωρίς το πρωί μετά από ένα μακρύ, κρύο και τεταμένο ταξίδι, όπως δήλωσε ο Στερν. Από εκεί, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο με προορισμό τη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να παραλάβει το Νόμπελ της και να δει την οικογένειά της.

Η Grey Bull δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η αποστολή διάσωσης διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως στη μέση της νύχτας σε ταραγμένα νερά. Η συγκεκριμένη ομάδα διάσωσης πραγματοποιεί αποστολές διάσωσης πολιτών σε πολλά μέρη του κόσμου. Με επικεφαλής τον Στερν, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 800 αποστολές.

