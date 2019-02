The Power of Love: Μία ταινία αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα της Σελίν Ντιόν

Βιογραφική ταινία για την Καναδή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν με τίτλο " The Power of Love " (Η Δύναμη της Αγάπης) επενδυμένο με πολλή μουσική ετοιμάζεται από τη γαλλική κινηματογραφική εταιρεία Gaumont Film Company .

Η δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστριας έχει εγκρίνει το πρότζεκτ προϋπολογισμού 23 εκατ. δολαρίων και έχει δώσει την άδεια για να ακουστούν κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως "All by myself", "My Heart Will Go On" και "I'm Alive".

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η Βαλερί Λεμερσί, η οποία επίσης θα υποδυθεί την Σελίν Ντιόν.

Το "Power of Love" παρακολουθεί τη ζωή της τραγουδίστριας από τη γέννησή της και τη λιτή ανατροφή της στο Κεμπέκ τη δεκαετία του 1960 μέχρι την εντυπωσιακή κατάκτηση της φήμης την εποχή που ήταν έφηβη και τις σχέσεις της με τον μάνατζερ και σύζυγό της, Ρενέ Ανζελίλ και την οικογένειά της.

Ο Σεσίλ Γκαζέ της Gaumont δήλωσε ότι η ταινία θα είναι «στο πνεύμα των ‘’Rocket Man’’ και ‘’Bohemian Rhapsody’’, αλλά σε αντίθεση με τις ταινίες αυτές, την παραγωγή και διανομή των οποίων ανέλαβαν κινηματογραφικά στούντιο, το ‘’Power of Love’’ θα είναι πιθανή εισπρακτική επιτυχία, στην οποία θα έχουν πρόσβαση ανεξάρτητοι διανομείς».

Η Gaumont, η οποία είναι συμπαραγωγός και εκπρόσωπος στις διεθνείς αγορές, θα κυκλοφορήσει την ταινία στη Γαλλία στις 2 Δεκεμβρίου του 2020.

Ο Εντουάρντ Βέιλ της Rectangle Productions, με έδρα το Παρίσι θα είναι παραγωγός σε συνεργασία με τους Λοράν Ζετούν και την Caramel Films.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, θα διαρκέσουν 18 εβδομάδες και θα γίνουν κυρίως στη Γαλλία, αλλά και την Ισπανία, τον Καναδά και το Λας Βέγκας.

Η αποφασιστικότητα της Σελίν Ντιόν ενέπνευσε την σκηνοθέτη

Η Βαλερί Λεμερσί, η οποία έχει σκηνοθετήσει αρκετές επιτυχημένες ταινίες, όπως το "Palais Royal!" και το "50 Is the New 30" δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Σελίν Ντιόν.

Η ηθοποιός που ασχολείται πλέον με τη σκηνοθεσία δήλωσε ότι την άγγιξε η θλίψη της Ντιόν μετά το θάνατο του συζύγου της και άρχισε να διαβάζει και να παρακολουθεί τα πάντα για την τραγουδίστρια, τον Ανζελίλ και τη μητέρα της Σελίν Ντιόν, Τερέζ.

«Ανακάλυψα τη δύναμη της δικής τους ιστορίας αγάπης και του σπουδαίου χιούμορ τους και κατανόησα καλύτερα πώς η αλχημεία των τριών προσωπικών φιλοδοξιών τους έκανε ένα μικρό κορίτσι τη μεγαλύτερη σταρ του πλανήτη», ανέφερε η σκηνοθέτιδα της ταινίας.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η ενδυματολόγος Καθρίν Λετεριέ, ο χορογράφος Ερίκ Μαρτά και τον σχεδιασμό παραγωγής έχει η Εμανουέλ Ντιπλά.

Ο Σεσίλ Γκαζέ δήλωσε ότι η Λεμερσί είχε επίσης μια επιτυχημένη καριέρα κάνοντας one-woman shows σε μεγάλους χώρους στο Παρίσι. «Η Βαλερί Λεμερσί είναι εντυπωσιακή στη σκηνή. Είναι μια δύναμη που ξέρει πώς να κινηθεί και πώς να χορέψει» είπε. «Και είναι τελειομανής, καταφέρνει να ξεχωρίζει όπως η Ντιόν», συμπλήρωσε.