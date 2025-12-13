Βόλος: Λαχτάρα για ηλικιωμένο οδηγό - Έπιασε φωτιά το όχημά του εν κινήσει

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν στη συμβολή των οδών Σουλίου και Γρηγορίου Λαμπράκη στο Βόλο, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του gegonota.news, η φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή του οχήματος. Ο ηλικιωμένος οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τι συνέβαινε, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Παράλληλα, κλήθηκε και η Τροχαία, η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης