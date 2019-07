Summer Nostos Festival 2019: Ολοκληρώθηκε με ρεκόρ προσέλευσης

Το 5o Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου, σημειώνοντας φέτος ρεκόρ επισκεπτών με 280.000 άτομα!

Από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πάνω 85 δωρεάν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 700 Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

Δύο νέες εντυπωσιακές εγκαταστάσεις στο ΚΠΙΣΝ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο SNFestival: ο Θόλος που τοποθετήθηκε στον Λαβύρινθο και μια δυναμική εγκατάσταση σιντριβανιών στο Κανάλι. Και οι δύο αυτές εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν με δωρεά και πρωτοβουλία του ΙΣΝ ήρθαν να συμπληρώσουν την εμπειρία των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ, ως μόνιμες προσθήκες.



Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 2020, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου!

Δείτε τι διαδραματίστηκε και ποιοι έδωσαν το «παρών» στο Summer Nostos Festival 2019 (23-30 Ιουνίου)

Brian Eno (εικαστική και ηχητική εγκατάσταση 77 Million Paintings) • Ernő Rubik • Andrew Bird • Neneh Cherry • Low • Local Natives • Balthazar • Rita Wilson • Nakhane • Άλκηστις Πρωτοψάλτη • Γιώργος Μαργαρίτης • Triptych (Eyes of One on Another) σε μουσική του Bryce Dessner • Nigel Short • Αντώνης Μαρτσάκης & Αντώνης Φωνιαδάκης • Vetrigo Dance Company • Μαρίνα Σάττι • Lisa Hannigan & s t a r g a z e • ARTWORKS • Mark Mitton • Boy Blue • Schoolwave Rewind • Out of Africa: dj sets.

SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον (23 Ιουνίου)



Περισσότεροι από 5.800 δρομείς, συμπεριλαμβανομένων αθλητών των Special Olympics, συμμετείχαν φέτος στις διαδρομές των 10χλμ, 6χλμ και 1χλμ. Ο αγώνας, είχε και φιλανθρωπική διάσταση και έτσι χάρη στη συνεισφορά των δρομέων συγκεντρώθηκε το ποσό των €15.590, που με την επιπλέον συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το ποσό τριπλασιάστηκε, αγγίζοντας στο σύνολο τα €46.770 τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου των συλλόγων ΚΕΘΙΣ, Π.Α.Σ.Κ.Α και ΠΕΡΠΑΤΩ. Ο αγώνας SNF RUN, καθώς και πλήθος αθλητικών δράσεων, διοργανώνονται υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος.

8ο Διεθνές Συνέδριο ΙΣΝ με θέμα [Untitled] (24-25 Ιουνίου)



60 ομιλητές, 1.200 συμμετέχοντες, συζητήσεις γύρω από τις εγγενείς προκαταλήψεις, τα όρια της ενσυναίσθησης, την αξία των τεχνών, τα πρότυπα νέων μορφών ηγεσίας, καθώς και την ομορφιά που βρίσκεται όταν η αρχιτεκτονική συναντά την υγεία.

Το Συνέδριο του ΙΣΝ για το 2020 θα πραγματοποιηθεί με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη».

2η Ημερίδα SNF Agora Institute (26 Ιουνίου)



Η μηνιαία σειρά εκδηλώσεων ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins διοργάνωσαν τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο “Talking (and Listening) Across Divides”.

