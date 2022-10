Συμμετοχή της ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο 11ο Forum Πολιτιστικών Διαδρομών

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης εκπροσωπεί το Υπουργείο Τουρισμού στον διάλογο υψηλού επιπέδου με θέμα «Διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών, πολιτιστικής κληρονομιάς και διαλόγου σε μια εποχή αβεβαιοτήτων».

Στο πρότυπο διακρατικής πολιτιστικής και τουριστικής διαχείρισης που επιτρέπει συνέργειες μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών και ενός ευρέος φάσματος ενώσεων και κοινωνικοοικονομικών φορέων, του προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου εκπροσωπώντας το Υπουργείο Τουρισμού, στην συνέντευξη Τύπου της έναρξης του 11ου Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιείται στα Χανιά με κεντρικό θέμα «Η Διαφύλαξη των Ευρωπαϊκών Αξιών, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Διαλόγου».

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανέφερε ότι οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης της Περιφέρειας, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητάς της με άλλες περιοχές. Παράλληλα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε ότι (α) η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί πολύτιμο πόρο στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ (β) ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος των στρατηγικών περιφερειακής και μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης εκπροσωπώντας το Υπουργείο Τουρισμού στον διάλογο υψηλού επιπέδου με θέμα «Διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών, πολιτιστικής κληρονομιάς και διαλόγου σε μια εποχή αβεβαιοτήτων», τόνισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη, όπως και καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υπογράμμισε ότι οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης αναμφίβολα ενισχύουν τις προσπάθειες της ΕΕ και της Ελληνικής Πολιτείας ώστε ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός να προσφέρει μια νέα προοπτική, καθώς θέτει την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινότητες στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Επίσης, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ένας από τους τέσσερις πυλώνες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης θεωρείται ο πολιτισμός, ο οποίος αποτελεί ένα οριζόντιο συνεκτικό στοιχείο, που διατρέχει υποστηρικτικά και τους άλλους τρεις πυλώνες: της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Επιπλέον η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ανέφερε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, αποτελεί σήμερα την βασικότερη στρατηγική επιλογή στις πολιτικές της τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε ότι ο τομέας του πολιτισμού στις τοπικές κοινωνίες δρα ενωτικά, λειτουργεί δημιουργικά σε πολλά επίπεδα και επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη, ενισχύοντας την κοινωνική ευθύνη των μελών τους.

Ακολούθως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου στο πάνελ «Προώθηση των Ευρωπαϊκών Αξιών» επισήμανε ότι «με όσα συμβαίνουν, ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει, όχι οι θεμελιώδεις αξίες μας», σημειώνοντας ότι «το μεγαλύτερο επίτευγμα του ενιαίου ευρωπαϊκού οικοδομήματος είναι το σύνολο των ανθρωποκεντρικών πολιτικών που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέτρεψε την κατά Μαρκ Μαζάουερ “σκοτεινή ήπειρο” σε μια παγκόσμια όαση ειρήνης, συνεργασίας, δημοκρατίας, δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, και κατά το πλείστον ευημερίας. Η Ενωμένη Ευρώπη επέτρεψε στους λαούς της να οικοδομήσουν βαθιές σχέσεις αμοιβαία επωφελούς αλληλεξάρτησης, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν την αταβιστική εξάρτηση από το ιστορικό βάρος των εθνικισμών και πολέμων του παρελθόντος», ανέφερε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τονίζοντας ότι «είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν και δεν πιστεύω ότι κανείς είναι διατεθειμένος να χάσει τα προνόμια του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής».

Ταυτόχρονα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη είναι βασικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού χάρη σε μια ασύγκριτη πολιτιστική κληρονομιά που περιλαμβάνει μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές πόλεις, βιομηχανικούς χώρους, καθώς και μουσική και γαστρονομία, ενώ εκτιμάται μάλιστα ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40% του συνόλου του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες που αμφισβητούνται το τελευταίο διάστημα έντονα (βλ. πόλεμο στην Ουκρανία), έχουν την αφετηρία τους στην χώρα μας. Οι πολιτισμικές και αξιακές καταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης ευρύτερα (ορθολογισμός, ανθρωποκεντρικός τρόπος σκέψης, πλουραλισμός, φιλοτεχνία, ανθρωπισμός, προσήλωση στο κράτος δικαίου) εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα. Με τον πολιτιστικό τουρισμό ουσιαστικά η Ελληνική Πολιτεία καλεί τους ευρωπαίους και μη τουρίστες να ανακαλύψουν τις ρίζες τους, τις ρίζες του Δυτικο-ευρωπαϊκού πολιτισμού επί της ουσίας, στη χώρα μας.

«Discover your identity, discover your roots by visiting Greece, είναι εμμέσως πλην σαφώς το μήνυμα μας», κατέληξεη κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, η οποία στα πλαίσια του 11ου Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε μια λίαν εποικοδομητική συνάντηση με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Bjørn Berge με τον οποίο συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις για πολιτιστικές διαδρομές με σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την προώθηση της εικόνας της Ευρώπης εν γένει.