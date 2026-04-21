Mobile Technology & Vusion: Υλοποιήσεις ESL μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα

Η Mobile Technology, επίσημος αντιπρόσωπος της Vusion στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί στις υλοποιήσεις Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιού (ESL) στην αγορά, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου σε μεγάλες αλυσίδες και σημεία πώλησης σε όλη την χώρα.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού αποτελούν πλέον μια από τις πιο δυναμικές τεχνολογίες στο σύγχρονο retail, με ραγδαία παγκόσμια υιοθέτηση, καθώς απαντούν σε βασικές λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων: ακρίβεια τιμών, ταχύτητα αλλαγών, μείωση χειροκίνητων διαδικασιών και καλύτερη εμπειρία στο κατάστημα.

Καθώς η AI αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις πωλήσεις λιανικής τα επόμενα χρόνια, οι ESL της Vusion με το λογισμικό που διαθέτουν, λειτουργούν ως κρίσιμη υποδομή του “connected store”.

Ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ESL στην ελληνική αγορά, η

Mobile Technology προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση end-to-end: από τον σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, έως την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη λειτουργική υποστήριξη. Στόχος πάντοτε είναι η τεχνολογία να εντάσσεται ομαλά στις καθημερινές λειτουργίες κάθε αλυσίδας, με πρακτικό τρόπο και μετρήσιμη αξία.

Οι εγκαταστάσεις ESL πραγματοποιούνται από την εξειδικευμένη ομάδα της Mobile Technology στην Ελλάδα με on-site παρουσία και συνεχή τεχνική υποστήριξη, σε κάθε στάδιο του έργου.

Η Mobile Technology συνεχίζει να υλοποιεί τα μεγαλύτερα έργα ESL για κορυφαία brands της ελληνικής αγοράς, μεταξύ των οποίων: Διαμαντής Μασούτης Α.Ε, Πλαίσιο Computers, My Market – METRO Cash & Carry, ΣΥΝ.ΚΑ Super Markets, The Mart Cash and Carry, Pharmacy295.

Η συνεργασία με τη Vusion ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της Mobile Technology να προσφέρει λύσεις νέας γενιάς για το “digital shelf” και τη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας στο κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις retail στην πορεία προς πιο ευέλικτη, διασυνδεδεμένη και αποδοτική λειτουργία.

Σχετικά με την Mobiletechnology AE

Η Mobiletechnology AE είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων, που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, με έμφαση στο λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες logistics. Με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά από το 2003 και στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς, η Mobiletechnology AE προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες τεχνολογίες, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

