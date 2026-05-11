«Ήπειρος»: Η ηπειρώτικη μουσική ζωντανεύει στο Ηρώδειο στις 9 Ιουνίου

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ηπειρώτικη μουσική με σπουδαίους μουσικούς και νέες ενορχηστρώσεις

  • Το αφιέρωμα «Ήπειρος» παρουσιάζεται στις 9 Ιουνίου 2026 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Κώστα.
  • Η παράσταση τιμά την παράδοση της ηπειρώτικης μουσικής και την παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά, προβάλλοντας τη διαγενεακή συνέχεια και εξέλιξη της.
  • Συμμετέχουν καλεσμένοι μουσικοί που συνδέονται με την ηπειρώτικη παράδοση, όπως οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς, ενισχύοντας τον διαγενεακό χαρακτήρα της εκδήλωσης.
  • Το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble αποτελείται από 20 νέους μουσικούς από όλη την Ελλάδα με έδρα τα Ιωάννινα και παρουσιάζει μια σύγχρονη ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής.
  • Η συναυλία υποστηρίζεται από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
9 Ιουνίου 2026

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

[…] Γονατίζουν και ζητούν ικετευτικά από το κλαρίνο να παίξει στα αυτιά τους.
Χαρμολύπη. Θρέφεται η ψυχή με ήχους.
Οι δρασκελιές τους μακρόσυρτες, αργές και λυπημένες.
Εκεί ο χορός δεν έχει βήματα, μόνο πατήματα στον τόπο […]

Μουσική από την Ήπειρο, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Την Τρίτη 9 Ιουνίου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει το αφιέρωμα Ήπειρος με το σύνολο νέων μουσικών Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Κώστα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Μαζί τους εμφανίζονται οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς.

Το αφιέρωμα «Ήπειρος» αποτελεί μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας, αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρώτικης μουσικής και στην αταλάντευτη πορεία της μέσα στον χρόνο. Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται η παρακαταθήκη του αείμνηστου Πετρολούκα Χαλκιά, ως σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική της Ηπείρου μεταδίδεται, εξελίσσεται και αποκτά νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές.

Βασίλης Κώστας

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα, λέκτορα στο Hellenic College Holy Cross των ΗΠΑ και υποψηφίου για βραβείο Grammy Βασίλη Κώστα –του οποίου η δεκαετής μαθητεία και συνεργασία δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά διαμόρφωσε έναν πολύτιμο πυρήνα γνώσης και αισθητικής– το υλικό αυτό βρίσκει σήμερα νέα έκφραση μέσα από το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble, τη βασική ορχήστρα της παράστασης.

Το εικοσαμελές σύνολο νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα, με έδρα τα Ιωάννινα, φέρνει επί σκηνής έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και σε νέες ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ηπειρώτικου ιδιώματος και προτείνοντας μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά πάνω στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής.

Στην παράσταση συμμετέχουν ως καλεσμένοι οι μουσικοί Κώστας Τζίμας (τραγούδι), Αντώνης Κυρίτσης (τραγούδι) και Πέτρος Χαλκιάς (κλαρίνο), μορφές που συνδέονται ουσιαστικά με την ηπειρώτικη παράδοση και εμφανίζονται σε επιλεγμένα κομμάτια, ενισχύοντας με τη δική τους παρουσία τον διαγενεακό χαρακτήρα του αφιερώματος.

Η συνύπαρξη μουσικών από διαφορετικές γενιές δημιουργεί έναν χώρο όπου η μνήμη λειτουργεί ως άμεση εμπειρία και όχι ως απλή αναπαράσταση. Η συναυλία προσεγγίζει την ηπειρώτικη μουσική ως εύπλαστη καλλιτεχνική γλώσσα που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη συλλογική πράξη και την προσωπική έκφραση.

Το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble λειτουργεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του φιλανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Πληροφορίες

Καλλιτεχνική διεύθυνση συναυλίας και Επίλεκτου Ηπειρωτικού Ensemble Βασίλης Κώστας

Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble Αιμιλία Χαλκιά τραγούδι, Κωνσταντίνα Καράμπα τραγούδι, Δημήτρης Λάλεζας τραγούδι, Κωνσταντίνος Σακαρίδης κλαρίνο, Άννα Μαρία Σινωπίδου καβάλι, Μελίνα Μπιτζίδου σαντούρι, Γιώργος Βενέτης σαντούρι, Ελένη Ευθυμίου σαντούρι, Μυροφόρα Θεοδωρίδου σαντούρι, Γιώργος Θεοδωρίδης λαούτο, Απόστολος Πούπαλος λαούτο, Στέφανος Πατεράκης λαούτο, Χρήστος Δανάς βιολί, Χρήστος Πούλιος βιολί, Γιάννης Δεληγιάννης βιολί, Άκης Παπαεμμανουήλ βιολί, Κωνσταντίνος Μπραχόπουλος βιολί, Ευαγγελία Μουκάνου ακορντεόν, Θοδωρής Εφαπλωματάς κρουστά

Καλεσμένοι Κώστας Τζίμας τραγούδι, Αντώνης Κυρίτσης τραγούδι, Πέτρος Χαλκιάς κλαρίνο

Συμμετέχει ο Παναγιώτης Αϊβαζίδης κανονάκι

Σχεδιασμός ήχου Γιώργος Καρυώτης, Βαγγέλης Ιακωβίδης

Σχεδιασμός φωτισμού Γιώργος Χαραλάμπους
Εκτέλεση παραγωγής Solar Productions Athens

Αγορά εισιτηρίων

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: aefestival.gr και more.com

-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00

-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00 | +30 2118008181

-ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00 | +30 2104834913

-ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: τις ημέρες των παραστάσεων

Πληροφορίες εισιτηρίων εδώ

