Δίψα για Μπάλα – Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου 2026, η ΒΙΚΟΣ COLA κάνει την απόλαυση διπλή και φροντίζει να γεμίσει κάθε ποδοσφαιρική βραδιά με ακόμα περισσότερη δροσιά και γεύση. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη τους ΒΙΚΟΣ COLA σε μοναδική προσφορά 1+1 δώρο στις αλυσίδες super market.

Με το ποδοσφαιρικό κλίμα να ανεβάζει ένταση και τις βραδιές των αγώνων να γίνονται η καλύτερη αφορμή για παρέα, η ΒΙΚΟΣ COLA δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για στιγμές γεμάτες γεύση και διασκέδαση. Δυνατές φάσεις, αγαπημένες street food γεύσεις, καλή παρέα και παγωμένη ΒΙΚΟΣ COLA συνθέτουν το απόλυτο match για κάθε αναμέτρηση.

Και όταν η αγαπημένη σου cola έρχεται σε προσφορά 1+1, η απόλαυση γίνεται διπλή, χαρίζοντας ακόμα περισσότερους λόγους για να απολαύσεις κάθε αγώνα, κάθε γκολ και κάθε πανηγυρισμό.

Διπλή δροσιά, διπλή γεύση, διπλή ΒΙΚΟΣ COLA για κάθε στιγμή που αξίζει να μοιράζεσαι.