Ολοκληρώνονται οι όμιλοι στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πέφτει η αυλαία στους ομίλους του Παγκοσμίου και από το βράδυ της Κυριακής αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια της φάσης των «32».

Η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται σε 6 ομίλους, από τον 7ο έως τον 12ο. Ξεχωρίζουν το ντέρμπι του 9ου ομίλου, Νορβηγία-Γαλλία (Παρασκευή, 22:00) στο οποίο κρίνεται η 1η θέση, ο κρίσιμος αγώνας για την πρόκριση του 8ου ομίλου, Ουρουγουάη-Ισπανία (Σάββατο, 03:00), η μάχη για την 1η θέση του 11ου ομίλου, Κολομβία-Πορτογαλία (Κυριακή, 02:30).

Την Κυριακή, στις 22:00, διεξάγεται και το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου, ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά.

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Οι Super ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι Super ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων και το πρώτο νοκ άουτ ματς:

Νορβηγία-Γαλλία (Παρασκευή, 22:00)

Aποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου-Ισοπαλία

Πρώτο γκολ 2ου Ημιχρόνου-Γαλλία

Ουρουγουάη-Ισπανία (Σάββατο, 03:00)

Ισπανία να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ισπανία να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Παναμάς-Αγγλία (Κυριακή, 00:00)

Χάρι Κέιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αγγλία να κερδίσει

Αγγλία να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Νότια Αφρική-Καναδάς (Κυριακή, 22:00)

Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή-Τζόναθαν Ντέιβιντ

Σκορ Πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Sports Party* για το Παγκόσμιο σήμερα στα καταστήματα Allwyn

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*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ