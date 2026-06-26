Nova more: Η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα!

Προγράμματα Internet, Σταθερής και Κινητής από 36€

Newsbomb

Nova more: Η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα!
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Η Nova ανακοινώνει το Nova more, μία νέα, δυναμική πρόταση που προσφέρει περισσότερα συνδυάζοντας υπηρεσίες Internet, Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας ακόμη πιο οικονομικά, παρέχοντας υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των συνδρομητών και premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

Στο Nova more μπορούν να συμμετέχουν νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές, συνδυάζοντας υπηρεσίες Internet, Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας, έχοντας σημαντικό οικονομικό όφελος, αλλά και δυνατότητες όπως η σύνδεση από την πρώτη ημέρα και η premium εξυπηρέτηση.

Ειδικότερα, το Nova more προσφέρει:

  • Σταθερό και κινητό ακόμα πιο οικονομικά, καθώς το κόστος ξεκινά από μόνο 36€ για το πρόγραμμα Fiber 100 και κινητό με Unlimited Ομιλία & SMS+ 5GB.
  • Σύνδεση στο Internet από την πρώτη ημέρα, με την υπηρεσία Connect DayOne, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G που έχει θέσει σε εμπορική λειτουργία η Nova.
  • Ultra Wi-Fi: Ισχυρό σήμα Wi-Fi στο σπίτι, με τη χρήση mesh εξοπλισμού, με την υπηρεσία να παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500Mbps και άνω.
  • Premium εμπειρία εξυπηρέτησης: Όλοι οι Nova more πελάτες εξυπηρετούνται άμεσα με απάντηση κλήσης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Κι αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν να τους καλέσουμε κατευθείαν μέσα από την υπηρεσία CallmeBack που βρίσκεται μέσα στο Nova app. Αν πάλι έχουν κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν επιλύεται τηλεφωνικά, τεχνικός της Nova επισκέπτεται άμεσα τον συνδρομητή χωρίς καμία χρέωση.

Στο Nova more μπορούν να ενταχθούν όλοι οι νέοι οικιακοί πελάτες που θα συνδυάσουν σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ μπορούν να συμμετέχουν και οι υπάρχοντες οικιακοί πελάτες εφόσον ανανεώσουν ταυτόχρονα τις δύο υπηρεσίες. Εφόσον οι πελάτες συνδυάσουν το Nova more με υπηρεσία ΕΟΝ TV, μπορούν να επωφεληθούν και από τις προνομιακές τιμές για την υπηρεσία EON.

Καινοτόμες τεχνολογίες για μια αναβαθμισμένη εμπειρία συνδεσιμότητας

Μία βασική καινοτομία του Nova more είναι η σύνδεση από την πρώτη μέρα. Οι πελάτες που έχουν κάνει αίτηση για FTTH σύνδεση, σε κτίριο που δεν διαθέτει ακόμη υποδομή οπτικών ινών, και συμμετέχουν στο Nova more, θα μπορούν να έχουν σύνδεση στο Internet μέχρι την ενεργοποίηση της υπηρεσίας FTTH μέσω της υπηρεσίας Connect DayOne.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση FTTH, έρχεται η σειρά για το Ultra Wi-Fi, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία mesh, προκειμένου να ενισχύσει την κάλυψη WiFi στο χώρο σου, ακόμη και σε σημεία του σπιτιού που βρίσκονται σε απόσταση από το router. Η εγκατάσταση του Ultra Wi-Fi πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova, χωρίς χρέωση.

Premium Εμπειρία Εξυπηρέτησης

Οι συνδρομητές Nova more θα εξυπηρετούνται άμεσα με έξυπνες λειτουργίες IVR ή μιλώντας με εξειδικευμένο εκπρόσωπο με απάντηση κλήσης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους την υπηρεσία «CallmeBack», μέσω της εφαρμογής Nova app: με το πάτημα ενός κουμπιού, εκπρόσωπός της Nova καλεί σε μόλις 1 λεπτό, εύκολα και απλά.

Τέλος, σε περίπτωση που συνδρομητής Nova more αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομακρυσμένα, απολαμβάνει το προνόμιο επίσκεψης τεχνικού χωρίς χρέωση, με φροντίδα της Nova για την επίλυση του ζητήματος.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Νova δήλωσε: «Στη Nova τοποθετούμε τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε μας απόφασης. Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες του και εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να τις μετατρέπουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητά του πιο απλή, πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Το Nova more δημιουργήθηκε ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν αποτελεί απλώς έναν συνδυασμό υπηρεσιών, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πελατών να απολαμβάνουν περισσότερη αξία, μεγαλύτερη ευκολία και μια ενιαία εμπειρία από έναν πάροχο που κατανοεί πραγματικά τις ανάγκες τους.

Με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ανταγωνιστική τιμολόγηση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως τον σταθερό οδηγό κάθε πρωτοβουλίας μας, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα και χωρίς ψιλά γράμματα».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Nova more εδώ.

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