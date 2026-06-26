Ο σεισμός στη Βενεζουέλα, κρίσιμο τεστ για το «δόγμα Ντόνρο» του Τραμπ στη Λατινική Αμερική

Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε λόγω των σεισμών που έπληξαν την προηγούμενη μέρα το Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Snapshot Οι ΗΠΑ ανέστειλαν ορισμένες κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας και προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από τον σεισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενεργοποίησε στρατιωτικές δυνάμεις και ομάδες διάσωσης για την υποστήριξη της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «Δόγματος Ντόνρο».

Η βοήθεια των ΗΠΑ εστιάζει τόσο σε ανθρωπιστική ανακούφιση όσο και σε γεωστρατηγική διατήρηση επιρροής στη Λατινική Αμερική.

Η αναστολή κυρώσεων επιτρέπει οικονομικές συναλλαγές σχετικές με την αντιμετώπιση της καταστροφής, χωρίς να αίρει πλήρως τα περιοριστικά μέτρα εναντίον του καθεστώτος Μαδούρο.

Η ταχύτητα και η κλίμακα της αντίδρασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη σε άλλες φυσικές καταστροφές στην Ασία και την Καραϊβική. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ οι οποίες έχουν περιορίσει δραστικά την εξωτερική τους βοήθεια κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν αναπτύξει δυνάμεις για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς της Τρίτης. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία διατηρεί το έθνος της Καραϊβικής υπό την κηδεμονία της μετά την στρατιωτική επιχείρηση που συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου - και η οποία διακηρύσσει, στο λεγόμενο «Δόγμα Ντόνρο», τη Λατινική Αμερική ως την κύρια σφαίρα επιρροής της - ανακοίνωσε την Πέμπτη την αποστολή βοήθειας ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων , την κινητοποίηση δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αεροσκαφών, από τη Νότια Διοίκηση - υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή - και την χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων κατά της χώρας, ώστε να της επιτραπεί να διεξάγει συναλλαγές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση καταστροφών.

Μια άμεση και αποτελεσματική αντίδραση στη Βενεζουέλα είναι δίκαιη και απαραίτητη από ανθρωπιστικής άποψης, δεδομένης της σοβαρότητας της καταστροφής. Αλλά στα μάτια της Ουάσινγκτον, αποτελεί επίσης απόλυτη προτεραιότητα για την εξωτερική της πολιτική . Έχοντας γίνει de facto προτεκτοράτο, η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι κλειδί για τη γεωστρατηγική των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρει το Καράκας ως μια ιστορία επιτυχίας της παρεμβατικής πολιτικής του σε αυτή τη δεύτερη θητεία και το έχει καταστήσει ακρογωνιαίο λίθο του «Δόγματος Ντόνρο», της ενημερωμένης εκδοχής του Δόγματος Μονρόε του 19ου αιώνα που εγκαινίασε μια εποχή παρέμβασης των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, η οποία στρεφόταν κυρίως εναντίον αριστερών κυβερνήσεων και υποστηρικτών. Η εκδοχή του Τραμπ υπόσχεται σημαντικές ανταμοιβές για συμμαχικές κυβερνήσεις και προσωπικότητες στην περιοχή και πολύ πιο σκληρή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής επέμβασης, για τους αντιπάλους.

Οι εκφράσεις αλληλεγγύης των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα ήρθαν αμέσως και από τα υψηλότερα επίπεδα: λίγες ώρες μετά τον πρώτο σεισμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε άφθονη και άμεση βοήθεια . «Θα τους βοηθήσουμε», επανέλαβε την Πέμπτη, μιλώντας σε δεξίωση για αγρότες στον Λευκό Οίκο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, ανέλαβε επίσης παρόμοιες δεσμεύσεις: η απάντηση θα είναι «μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική», δήλωσε επίσης την Πέμπτη. Αμέσως, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσαν έναν μακρύ κατάλογο πόρων που θα παρασχεθούν.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε λεπτομερώς τα αρχικά του σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της καταστροφής που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 236 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες και η οποία, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), θα μπορούσε να στοιχίσει χιλιάδες ακόμη ζωές. Το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επιβλέπει επίσης την ξένη βοήθεια από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ διέλυσε την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) πέρυσι και μείωσε δραστικά τη χρηματοδότησή της.

Συνολικά, 100 εκατομμύρια δολάρια θα δοθούν στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, ενώ άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε οργανισμούς επί τόπου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επίσης κινητοποιήσει μια Ομάδα Ταχείας Αντίδρασης σε Καταστροφές (DART) και δύο άκρως εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Φέρφαξ στη Βιρτζίνια και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Και οι δύο ομάδες είναι στελεχωμένες με πυροσβέστες, γιατρούς, μηχανικούς και ειδικούς έρευνας και διάσωσης με εκπαιδευμένους σκύλους. Έχουν ήδη πρόσφατη εμπειρία σε χώρες της Καραϊβικής, έχοντας αναπτυχθεί στην Τζαμάικα πέρυσι μετά τον τυφώνα «Μελίσα». Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τονίσει τη στενή του συνεργασία με το Πεντάγωνο σε θέματα εφοδιαστικής και μεταφορών, δεδομένου του κλεισίματος του αεροδρομίου Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, λόγω ζημιών από τον σεισμό.

Η Νότια Διοίκηση, υπεύθυνη για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της «κινούνται γρήγορα για να συνεισφέρουν τις απαράμιλλες δυνατότητες των δυνάμεων των ΗΠΑ σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, διάσωσης και αερομεταφορών, ώστε να βοηθήσουν στη διάσωση ζωών και στην υποστήριξη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης». Η Διοίκηση συντονίζεται επίσης «με άλλους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην διεθνή προσπάθεια βοήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να βοηθήσουν τον λαό της Βενεζουέλας σε αυτή την περίοδο ανάγκης», σύμφωνα με ανακοίνωση. Ο διοικητής της, στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός αμφίβιου μεταφορικού πλοίου, ενός πολεμικού πλοίου, μεταγωγικών αεροσκαφών, πλατφορμών αναγνώρισης και ελικοπτέρων.

Εν τω μεταξύ, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυβερνήσεις όπως αυτή του απερχόμενου προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κάλεσαν την Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις της κατά της Βενεζουέλας, δεδομένης της σοβαρότητας της καταστροφής, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αναστολή, έως τις 23 Οκτωβρίου, ορισμένων κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας. Αυτή η αναστολή επιτρέπει στη χώρα να πραγματοποιεί πληρωμές και να διεξάγει άλλες οικονομικές συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με προσπάθειες ανακούφισης. Διαφορετικά σημείωσε το υπουργείο, η κυβέρνηση με επικεφαλής την Ντέλσι Ροντρίγκεζ θα είχε απαγορευτεί να τις ολοκληρώσει.

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του ότι η γενική άδεια που επιτρέπει αυτές τις δραστηριότητες δεν περιλαμβάνει την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε κυρώσεις, ούτε ισχύει για άλλες συναλλαγές ή δραστηριότητες που απαγορεύονται από τα τιμωρητικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την Ουάσινγκτον στο καθεστώς των Τσαβιστών. Παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ανέλαβαν τον έλεγχο της χώρας και εγκατέστησαν τον Ροντρίγκεζ, τον δεύτερο στην ιεραρχία του Μαδούρο, ως πρόεδρο, οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει τις περισσότερες από αυτές τις κυρώσεις. Ωστόσο, έχουν εκδώσει άδειες για την εξερεύνηση και εμπορία πετρελαίου, της κινητήριας δύναμης της οικονομίας της Βενεζουέλας, την οποία η Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση έχει θέσει υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.

Κάτοικοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου που υπέστη ζημιές από τους σεισμούς της προηγούμενης ημέρας στην Κατία Λα Μαρ της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. AP

Η ταχύτητα της αντίδρασης και η πληθώρα των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Οικονομικών έρχονται σε έντονη αντίθεση με την αντίδραση σε άλλες καταστροφές κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. Όταν η Μιανμάρ -μία από τις φτωχότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια πριν από τη φυσική καταστροφή- βίωσε σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ τον Μάρτιο του περασμένου έτους, παρόμοιο με αυτόν στη Βενεζουέλα και τον χειρότερο που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 9 εκατομμύρια δολάρια. Ημέρες πριν από αυτόν τον σεισμό, είχαν απολύσει τους αξιωματούχους που θα ηγούνταν της ανθρωπιστικής αντίδρασης.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, η αντίδραση στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα από την Καραϊβική ήταν πιο ισχυρή. Η Ουάσινγκτον ,η οποία ανέπτυξε επίσης μια επιχείρηση Πεζοναυτών εκείνη την εποχή, εκτός από μια ομάδα συντονισμού DART και ομάδες διάσωσης- διέθεσε 37 εκατομμύρια δολάρια στις πληγείσες χώρες, το ένα τέταρτο των κεφαλαίων που δεσμεύτηκαν αυτή την Πέμπτη.

«Δεδομένης της στενής συνεργασίας των ΗΠΑ με την [Ντέλσι] Ροντρίγκεζ και της εστίασης της κυβέρνησης Τραμπ στο Δυτικό Ημισφαίριο [όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται στην Αμερική] μέσω του λεγόμενου Δόγματος Ντόνρο, διακυβεύονται πολλά για όσους είναι υπεύθυνοι για την αντίδραση των ΗΠΑ», λέει ο Σαμ Βιγκέρσκι, πρώην συντονιστής ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών στην USAID και νυν αναλυτής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Μετά την κατάργηση της υπηρεσίας βοήθειας, «ο κόσμος εξετάζει στενά εάν το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί την επιχειρησιακή ικανότητα που είχε κάποτε η USAID», προσθέτει.

Ο Βιγκέρσκι επισημαίνει ότι «η κλίμακα αυτής της καταστροφής είναι ισοδύναμη με τον σεισμό στη νότια Αϊτή το 2021 ή στην Τουρκία και τη Συρία το 2023. Και οι δύο είχαν ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες ζωών, γιγαντιαίες δομικές καταστροφές και σοβαρές οικονομικές ζημιές».

Σε μια μακάβρια σύμπτωση, οι υποσχέσεις για γρήγορη και άφθονη βοήθεια έφτασαν την ίδια ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ, αποφασίζοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να ανακαλέσει το Προσωρινό Καθεστώς Προστασίας (TPS) —και ως εκ τούτου να απελάσει— Σύρους και Αϊτινούς μετανάστες που προστατεύονται από αυτό το μέτρο, το οποίο χορηγεί άδειες εργασίας και παραμονής για συγκεκριμένη περίοδο σε πολίτες ορισμένων χωρών που έχουν πληγεί σοβαρά από συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ακύρωσε το TPS πέρυσι για 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βενεζουέλας, του Αφγανιστάν, της Νικαράγουας και της Ονδούρας, των οποίων οι πολίτες που προστατεύονται από το μέτρο ενδέχεται τώρα να επηρεαστούν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

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