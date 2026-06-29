Οι άνθρωποι πίσω από μια διεθνή ιστορία επιτυχίας

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Οι άνθρωποι πίσω από μια διεθνή ιστορία επιτυχίας
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Σε μια περίοδο όπου η έννοια του «καλού εργοδότη» επαναπροσδιορίζεται, οι εταιρείες που ξεχωρίζουν δεν κρίνονται μόνο από το μέγεθος ή την ταχύτητα της ανάπτυξής τους, αλλά από το πώς καταφέρνουν να μετατρέπουν αυτή την ανάπτυξη σε ουσιαστικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση της Kaizen Gaming ως Best Workplaces™ Hellas 2026 από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, δεν είναι απλώς μια ακόμη επιβράβευση. Είναι η επιβεβαίωση μιας κουλτούρας που χτίζεται καθημερινά πάνω στη συνεργασία, το αίσθημα του «ανήκειν» και τη συνεχή εξέλιξη.

Με ελληνική αφετηρία και παρουσία πλέον σε 20 αγορές σε Ευρώπη, Βόρεια και Λατινική Αμερική, καθώς και την Αφρική, η Kaizen Gaming έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή τεχνολογικό οργανισμό με ισχυρή θέση στο παγκόσμιο GameTech οικοσύστημα. Σήμερα, με περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας: τεχνογνωσία με διεθνή προσανατολισμό, ομάδες συντονισμένες σε έναν παγκόσμιο ρυθμό και κουλτούρα που εξελίσσεται καθώς ο οργανισμός αναπτύσσεται. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου η κλίμακα είναι διεθνής και η αλλαγή συνεχής, η διατήρηση μιας δυνατής, συνεκτικής κουλτούρας δεν είναι δεδομένη. Είναι στρατηγική επιλογή.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη διάκριση ιδιαίτερα ουσιαστική. Δεν αφορά μόνο την εικόνα της εταιρείας ως εργοδότη, αλλά την καθημερινότητα μέσα στον οργανισμό: τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες, τις δυνατότητες εξέλιξης που προσφέρονται και το κατά πόσο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν «φωνή» και προοπτική.

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Όπως σημειώνει ο CHRO της Kaizen Gaming, Βασίλης Γαβρόγλου: «Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει την κουλτούρα που διαμορφώνουμε καθημερινά μαζί με τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν ορίζεται μόνο από τις παροχές, αλλά και από τον τρόπο που οι άνθρωποι συνεργάζονται, εξελίσσονται και νιώθουν ότι ανήκουν. Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχουμε επιλέξει, αλλά και κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων μας και στις απαιτήσεις ενός δυναμικού, διεθνούς οργανισμού».

Για την Kaizen Gaming, η ανάπτυξη ξεκινά πάντα από τους ανθρώπους της. Έτσι, η επένδυση σε δεξιότητες, η δυνατότητα κινητικότητας και η πρόσβαση σε ένα διεθνές, technology-first περιβάλλον εργασίας δεν αποτελούν μεμονωμένες παροχές, αλλά μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που αντιμετωπίζει το employee experience ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Σε έναν οργανισμό όπου σχεδόν το 60% των εργαζομένων δραστηριοποιείται στις ομάδες Technology και Product, η καινοτομία δεν περιορίζεται στην τεχνολογία. Εκφράζεται και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνεργάζονται, μαθαίνουν, δοκιμάζουν και εξελίσσονται μαζί.

Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια του belonging αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Σε έναν οργανισμό με διεθνή διάσταση, διαφορετικές αγορές, ομάδες και εμπειρίες, το αίσθημα του «ανήκειν» δεν είναι απλώς μια αξία· είναι η βάση για συνοχή, δημιουργικότητα και κοινή κατεύθυνση. Μέσα από τη φιλοσοφία #oneteam, η Kaizen Gaming καλλιεργεί ένα πλαίσιο όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζονται, να συμμετέχουν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της εταιρείας.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ένα εργασιακό μοντέλο που δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη συνεχή ανατροφοδότηση και τη συμμετοχή των ανθρώπων στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους. Η εμπειρία δεν ορίζεται μόνο κεντρικά. Εξελίσσεται μέσα από τις ίδιες τις ομάδες, μέσα από τον τρόπο που συνεργάζονται, μοιράζονται ιδέες, λύνουν προβλήματα και χτίζουν μαζί το επόμενο βήμα.

Σε μια εποχή όπου πολλές εταιρείες μιλούν για ανάπτυξη, η Kaizen Gaming δείχνει ότι η πραγματική επιτυχία δεν είναι μόνο να μεγαλώνεις σε αριθμούς, αγορές ή τεχνολογικές δυνατότητες. Είναι να μεγαλώνεις με συνέπεια, διατηρώντας την ταυτότητά σου όσο η κλίμακα αλλάζει. Να δημιουργείς ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν χώρο να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να συνδιαμορφώνουν την επόμενη μέρα.

Η διάκριση ως Best Workplaces™ Hellas 2026 αναδεικνύει ακριβώς αυτή την πλευρά της διεθνούς πορείας της Kaizen Gaming: ότι πίσω από έναν οργανισμό που έχει καταφέρει να σταθεί με αξιώσεις στη διεθνή σκηνή, υπάρχει μια κουλτούρα που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της. Και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική βάση για το μέλλον της.

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