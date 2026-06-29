Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τα «Sunset Frequencies»: Επτά καλοκαιρινές μουσικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 20.00 εγκαινιάζονται τα Sunset Frequencies tuned by Hendrick’s Gin, η νέα μουσική σειρά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και φυσική συνέχεια των αγαπημένων Sunset DJ Sets. Για επτά Τετάρτες, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, και με ελεύθερη είσοδο, ο χώρος δίπλα στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης την ώρα που ο ήλιος δύει και η πόλη αλλάζει ρυθμό.

Μικρά live σχήματα και επιλεγμένα DJ sets συνθέτουν ένα μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα σε jazz, electronic, funk, indie, alternative, pop και soul ηχοχρώματα, με διάθεση άλλοτε χαλαρή και άλλοτε πιο upbeat. Κάθε εβδομάδα έχει τον δικό της χαρακτήρα, όμως, όλες μαζί, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο, αστικό soundtrack για το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Μαζί με τις «συχνότητες του ηλιοβασιλέματος», το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει δροσιστικά cocktails από το Hendrick’s Gin, το πιο unusual gin που εκχυλίζεται με αγγούρι και τριαντάφυλλο, που συμπληρώνουν ιδανικά την ατμόσφαιρα των καλοκαιρινών βραδιών.

Line-up

8/7 Sophie Lies | Live

15/7 Quad Piano Trio | Live

22/7 George Florakis | DJ set

5/8 She Came From Outer Space | DJ set

26/8 George Rallis | DJ set

2/9 George Kontrafouris Baby Trio | Live

9/9 Christiana Soull | Live

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Τετάρτη 8 Ιουλίου, 20.00 ӏ Sophie Lies

Η Sophie Lies (Μαρία Σαχπασίδη) γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι τραγουδοποιός. Έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικούς δίσκους με τίτλο Μια Πέτρα Σαν Σπίτι (2020) και Η Άλλη Πλευρά της Συνήθειας (2024). Είναι συνιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του λογοτεχνικού περιοδικού «Σαλιγκάρι» και ανήκει στην φεμινιστική συλλογικότητα για το φύλο και τη λογοτεχνία «Μωβ Μέδουσες». Έχει συνθέσει το τραγούδι τίτλων τέλους της ταινίας Afternoon (2021) του Αλέξη Κουκιά καθώς και ολόκληρο το soundtrack της ταινίας Αερολίν (2023) του ίδιου. Έχει συµµετάσχει σε δισκογραφικά αφιερώµατα όπως το «Μετά: Αφιέρωµα στον Μάνο Λοΐζο» (2022), ενώ τον Απρίλη του 2023 συμμετείχε στην συναυλία «ΑΝΑΤΕΛΛΩ» που διοργάνωσε ο Γιάννης Αγγελάκας για νέους/νέες καλλιτέχνες/ιδες. Τον Σεπτέμβριο του 2024 συμμετείχε στο διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας και ποίησης της Κύπρου «ΣΑΡΔΑΜ». Στο θέατρο, έχει συμμετάσχει στην μουσικοθεατρική παράσταση Πολεμικοί Ανταποκριτές σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θάνου που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2025.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 20.00 ӏ Quad Piano Trio

Ραφαήλ Μελετέας - πιάνο, Δημήτρης Κουλεντιανός - κοντραμπάσο, Jason Wastor – τύμπανα

Το Quad Piano Trio είναι ένα σχήμα που δημιούργησαν οι Jason Wastor και Ραφαήλ Μελετέας το 2020. Μέσα από αυτό εξερευνούν τον μοναδικό ήχο του πιάνο τρίο όπως τον έχουμε ακούσει από πολύ εμβληματικούς πιανίστες της jazz (Cedar Walton, Oscar Peterson, Ahmad Jamal, κ.α.), ενώ, παράλληλα, διαμορφώνουν τον δικό τους προσωπικό ήχο σαν τρίο μέσα από τις πρωτότυπες συνθέσεις και ενορχηστρώσεις τους.

Τετάρτη 22 Ιουλίου, 20.00 ӏ George Florakis

Ο Γιώργος Φλωράκης κάνει ραδιόφωνο από το 1990, έχοντας περάσει από σταθμούς όπως ο Jazz FM, ο Ηχώ FM και ο 902. Τα τελευταία 23 χρόνια παρουσιάζει τα «Πρωινά του Τρίτου» στο Τρίτο Πρόγραμμα και τα τελευταία έξι, τις «Σημειώσεις Ενός Μονομανούς» στο Kosmos. Ξεκίνησε να αρθρογραφεί το 1991 στο περιοδικό Ποπ+Ροκ και στην πορεία συνεργάστηκε με περιοδικά όπως το Δίφωνο και το Zoo και με εφημερίδες όπως η Ελευθεροτυπία και τα Νέα. Σήμερα διατηρεί τη στήλη «Σημειώσεις Ενός Μονομανούς» στην Athens Voice και αρθρογραφεί πάνω στη μουσική και τη λογοτεχνία. Συντονίζει από το 2003 Εργαστήρια Παραγωγής Ραδιοφωνικής Εκπομπής, Δημιουργικής Γραφής, Συγγραφής και Αφήγησης Παραμυθιού και Mixed Media. Συντονίζει, επίσης, τη Λέσχη Ανάγνωσης του Βιβλιοκαφέ «Σαίξπηρ», έχει δημιουργήσει την πρώτη Λέσχη Ακρόασης στην Ελλάδα και συνεργάζεται τακτικά με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Μουσείο Μαρία Κάλλας.

Τετάρτη 5 Αυγούστου, 20.00 ӏ She Came From Outer Space

Η Μαρίνα Βελησιώτη (She Came From Outer Space) είναι multidisciplinary εικαστικός και συνιδιοκτήτρια του δισκάδικου Dum Dum Records. Η πολυδιάστατη καλλιτεχνική της πρακτική εξερευνά τις έννοιες του παραδόξου, του spiritual και της sci-fi κουλτούρας. Πίσω από τα decks, μεταφέρει το σουρεαλιστικό της σύμπαν στο dancefloor, χτίζοντας ένα ηχητικό soundtrack από cosmic, synth και αναλογικές συχνότητες.

Τετάρτη 26 Αυγούστου, 20.00 ӏ George Rallis

Ο Γιώργος Ράλλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αναπτύσσοντας από νωρίς μια βαθιά σχέση με τη μουσική έρευνα και τη συλλεκτική κουλτούρα. Η εννιάχρονη εμπειρία του στην εξειδικευμένη πώληση δίσκων υπήρξε καθοριστική, επιτρέποντάς του να εμβαθύνει στη δισκογραφία και να διαμορφώσει την αισθητική του ως DJ και συλλέκτη μέσα από την αδιάκοπη αναζήτηση σπάνιων ήχων σε βινύλια και CD. Σήμερα, ως ενεργός DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενείται μηνιαίως στον διεθνή ιντερνετικό σταθμό Radio Alhara, ενώ εμφανίζεται σε επιλεγμένους χώρους της Αθήνας. Οι μουσικές του επιλογές ισορροπούν ανάμεσα στο οικείο και το εξωτικό, συνθέτοντας ένα ηχητικό τοπίο που εξερευνά την παγκόσμια μουσική σκηνή με μια ιδιαίτερη, εκλεκτική ματιά.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 20.00 ӏ George Kontrafouris Baby Trio

Το Baby Trio δημιουργήθηκε το 2007 από τον κορυφαίο Έλληνα πιανίστα της jazz Γιώργο Κοντραφούρη για να εκφράσει τον αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό των νέων μουσικών όταν παίζουν μαζί. Λειτουργεί ως «σχολείο» για νεαρούς μουσικούς, οι οποίοι αρχίζουν να συμμετέχουν σε αυτό σε μικρή ηλικία, εκπαιδεύονται και αργότερα αποχωρούν γεμάτοι εμπειρίες, δίνοντας τη θέση τους σε νεότερους. Η τρέχουσα, ενδέκατη εκδοχή της σύνθεσής του, αποτελείται από τον ίδιο τον Γιώργο Κοντραφούρη στο hammond, τον Δημήτρη Κασσαβέτη στην κιθάρα και τον Χένρι Τσούκουμα Ονουτσάκς στα τύμπανα, οι οποίοι, στο LIVE στο ΚΠΙΣΝ, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 20.00 ӏ Christiana Soull

Η Christiana Soull είναι μουσικός και ενεργό μέλος της αγγλόφωνης μουσικής σκηνής της Αθήνας. Η δημιουργική της ταυτότητα διαμορφώνεται από την αγάπη της για την ακουστική μουσική, την αμερικανική folk και την ευρωπαϊκή ανεξάρτητη σκηνή, επιρροές που συναντιούνται οργανικά στον ήχο και τη γραφή της. Το πρώτο της EP, Timeless, αποτυπώνει αυτή τη συνάντηση μέσα από λιτές ενορχηστρώσεις, εσωστρεφή διάθεση και μια αίσθηση διαχρονικότητας. Μέσα από τη μουσική της, η Christiana Soull επιδιώκει να εξερευνήσει τα όρια της ύπαρξης, χρησιμοποιώντας γήινους αλλά και παραμυθένιους συμβολισμούς, ήχους και αισθητική που κινούνται ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρικό.

INFO

Sunset Frequencies tuned by Hendrick’s Gin

Τετάρτες, Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Ώρα έναρξης: 20.00

Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

­­­­­­­­­­­Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το RPBW, παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξη του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη σύλληψη της ιδέας έως και τον Φεβρουάριο του 2026, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά €633 εκατομμύρια ($764 εκατομμύρια).

Επιπλέον πληροφορίες για το ΚΠΙΣΝ:

To τρέχον ωράριο λειτουργίας είναι:

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: καθημερινά 06.00-00.00 και Κεντρική Υποδοχή: καθημερινά 09.00-21.00

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi: SNFCC-FREE-WIFI.

Εντός του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί parking, χωρητικότητας 1000 θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τιμοκατάλογο επισκεφθείτε το SNFCC.org.

Οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και αμαξίδια.

Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν σημεία εστίασης στην Αγορά, στον Φάρο, στο Κανάλι και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Στο 5ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΛΣ λειτουργεί το βραβευμένο -με δύο MICHELIN Αστέρια και ένα MICHELIN Green Αστέρι για τη Βιώσιμη Γαστρονομία- εστιατόριο DELTA.

Στο ΚΠΙΣΝ λειτουργεί το SNFCC Store με μία μεγάλη και διαρκώς εξελισσόμενη συλλογή από χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα.

Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο Κτίριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Το σύστημα παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

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