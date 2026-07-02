Μεγάλα ματς στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία με πολλές στοιχηματικές επιλογές και ενισχυμένα bet builder ready*

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Μεγάλα ματς στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
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Στην τελική ευθεία μπήκε η φάση των «32» του Παγκοσμίου. Σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στις 22:00 αρχίζει το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία. Μετά τα μεσάνυχτα, στις 02:00, ξεκινάει η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία και στις 06:00 το πρωί γίνεται η σέντρα στον αγώνα Ελβετία-Αλγερία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* σε δυάδες και άνω για τους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται καθημερινά από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις:

Ισπανία-Αυστρία (Πέμπτη, 22:00)

  • Over 1.5 Ισπανία γκολ & Over 6.5 Ισπανία κόρνερ
  • Ισπανία να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Πορτογαλία-Κροατία (Παρασκευή, 02:00)

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ
  • Να σκοράρει ο Μπρούνο Φερνάντες
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Ελβετία-Αυστρία (Παρασκευή, 06:00)

  • Μπριλ Εμπολό να σκοράρει & Ελβετία να κερδίσει
  • Over 0.5 Ελβετία γκολ & Over 6.5 Ελβετία κόρνερ
  • Αλγερία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Pamestoixima.gr προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες Boost Νίκης*, Bet Lock*, 2 & Έληξε* και Επιστροφή Χρημάτων*, καθώς και καθημερινό promo calendar.

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