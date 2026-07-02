Σουηδία: Drones έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Στοκχόλμη - Δείτε φωτογραφίες

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Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Σουηδία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δέχτηκε επίθεση από δύο drones, τα οποία έριξαν μπογιά στο κτήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στις 02.00 (τοπική ώρα) ένα drone έριξε έναν κουβά με κόκκινη μπογιά στον χώρο γύρω από την πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην Στοκχόλμη.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο drone, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας «έφερε έναν ψεύτικο αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, συνετρίβη -πιθανότατα σκόπιμα- στον χώρο της ιδιοκτησίας».

Η ρωσική πρεσβεία καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας την ως «κάτι περισσότερο από μια απλή πρόκληση, αλλά μια κατάφωρη απόπειρα εκφοβισμού του προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας».

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η πρεσβεία δείχνουν ένα τετρακόπτερο drone καλυμμένο με κόκκινη μπογιά να βρίσκεται στο έδαφος δίπλα σε μια πλαστική σακούλα στον χώρο της ιδιοκτησίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Η ρωσική πρεσβεία κατηγόρησε τις αρχές της Σουηδίας ότι δεν έκαναν «τίποτα για να αποτρέψουν την επίθεση, η οποία προστίθεται σε μια σειρά από δεκάδες παρόμοιες πράξεις βανδαλισμού που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια».

Από το 2024, έχουν καταγραφεί πολλαπλές παρόμοιες επιθέσεις εναντίον της πρεσβείας της Ρωσίας στη Σουηδία.