Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω της ορκωμοσίας στη Σχολή Ικάρων

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα, στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών και Ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 18:00 και 20:30, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για την τελετή.

Το ΓΕΑ ενημερώνει το κοινό ότι οι διελεύσεις είναι προγραμματισμένες και εντάσσονται στις επίσημες δραστηριότητες της εκδήλωσης, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για την αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα που ενδέχεται να παρατηρηθεί στον ουρανό της Αττικής κατά τις συγκεκριμένες ώρες.