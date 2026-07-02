Φάμελλος: Δε σχολιάζω τα σχόλια κυβερνητικών στελεχών για να μη σκιάσω την τραγικότητα της απώλειας

Για «άνανδρη αποτρόπαια και καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φάμελλος: Δε σχολιάζω τα σχόλια κυβερνητικών στελεχών για να μη σκιάσω την τραγικότητα της απώλειας

Ο Σωκράτης Φάμελλος / INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εξέφρασε την απόλυτη καταδίκη του κόμματός του για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

«Εκφράζω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη βαθιά μας θλίψη και οδύνη για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για μία είδηση που μας συγκλονίζει όλους», είπε εισαγωγικά ο κ. Φάμελλος.

Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως μια «άνανδρη αποτρόπαια και καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και σε τραυματισμούς συνανθρώπων μας» και εξέφρασε τα ειλικιρινή συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ στην κόρη της Βάγιας Νέστορα, Αφροδίτη.

«Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και τις αξίες μας. Ζητάμε από τις αρμόδιες Αρχές να κινηθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ώστε οι υπεύθυνοι να βρεθούν άμεσα και να λογοδοτήσουν για την αποτρόπαιη αυτή δολοφονική επίθεση», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Μάλιστα, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αργά χθες το βράδυ είπε ότι «την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του Εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς που για πέντε χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα αυστηροποίησης του ΠΚ».

«Και για να μην σκιάσω την τραγικότητα της απώλειας και της θέσης μας, δεν θα προβώ σε κανένα σχολιασμό για τα πολιτικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών, που την ακολούθησαν», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά το και για τον αδόκητο θάνατο των δύο προσώπων, πατέρα και γιου, που έχασαν τη ζωή τους στη δασική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας ότι «η τραγωδία αυτή ανέδειξε, έντονα, τις ανάγκες αλλά και τις ελλείψεις στην πρόληψη και την πολιτική προστασία».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που συζητείται σήμερα στη Βουλή, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η κυβέρνηση επιχαίρει για τον εργασιακό μεσαίωνα που με επιλογή της έχει επιστρέψει στην χώρα. Μένοντας πιστή στην ιδεοληπτική της ανάγνωση ότι με μικρότερο κόστος εργασίας θα πάει καλά η οικονομία».

Ο κ. Φάμελλος απαρίθμησε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιδράσει αρνητικά στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα:

  • Εντατικοποιήσατε την εργασία, τα εργατικά δυστυχήματα αυξήθηκαν δραματικά και παράλληλα δεν λαμβάνετε μέτρα ασφάλειας, λες και η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αναλώσιμο υλικό.
  • Καταργήσατε την συνευθύνη και ευθύνη εργολάβου, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους στις εργολαβίες.
  • Διαλύσατε τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης.
  • Αυξήσατε το ανώτατο όριο υπερωριών ετησίως.
  • Μειώσατε τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  • Απελευθερώσατε τις απολύσεις ασχέτως δικαστικών αποφάσεων και μετατρέψατε τη ζωή των εργαζομένων και ειδικά των νέων σε λάστιχο.
  • Υποβαθμίσατε πλήρως τους θεσμούς ελέγχου και προστασίας της εργασίας Σ.Ε.Π.Ε και τον Ο.Μ.Ε.Δ. της διαιτησίας.
  • Κανονικοποιήσατε τις ευέλικτες μορφές εργασίας, ακόμη και σύμβαση εργασίας των 2 ημερών.

«Λέτε στην εργαζόμενη βγαλ’ τα πέρα μόνη σου, με τον ισχυρό εργοδότη. Και ως κράτος, ως πολιτεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Όμως η μητρότητα και η φροντίδα της οικογένειας δεν είναι μόνο ατομική οικογενειακή υπόθεση, αλλά και κρατική κοινωνική. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σε υποαπασχόληση και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις καταγράφονται στις γυναίκες. Και προκαλείτε όταν ισχυρίζεστε ότι γίνονται βήματα για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στον εμπαιγμό των εργαζομένων. Για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, είναι αυτονόητη η διεκδίκηση πραγματικής ισότητας, με αξιοπρεπείς μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη για όλες και όλους», είπε κλείνοντας ο κ. Φάμελλος, ενώ προέβλεψε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ότι «η ώρα της πτώσης σας έχει φτάσει. Κανείς δεν σας εμπιστεύεται!».

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