87χρονη με Αλτσχάιμερ κοιμόταν όσο καιγόταν το σπίτι της - Πώς την έσωσε ένα έξυπνο κουδούνι

Snapshot Μια 87χρονη γυναίκα με Αλτσχάιμερ σώθηκε από φωτιά στο σπίτι της στο Λέστερσαϊρ χάρη σε γείτονες και σύστημα έξυπνου κουδουνιού που ειδοποίησε την κόρη της.

Η κόρη της καθοδήγησε από απόσταση τους γείτονες μέσω της κάμερας του Ring για να μπουν στο σπίτι και να τη διασώσουν.

Οι γείτονες εισήλθαν στο φλεγόμενο σπίτι και κατάφεραν να βγάλουν την ηλικιωμένη σώα παρά τον πυκνό καπνό και τις φλόγες. Snapshot powered by AI

Την τελευταία στιγμή σώθηκε μια 87χρονη γυναίκα με Αλτσχάιμερ, από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της στο Γουίγκστον του Λέστερσαϊρ στην Αγγλία, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των γειτόνων της και στο σύστημα ασφαλείας της κάμερας του έξυπνου κουδουνιού (Ring), μέσω του οποίου η κόρη της κατάφερε να τους καθοδηγήσει από απόσταση για να μπουν στο σπίτι και να τη διασώσουν.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ κοιμόταν

Η 87χρονη Φίλις Ντέι, η οποία πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, κοιμόταν όταν ξέσπασε φωτιά στο βοηθητικό δωμάτιο του σπιτιού της, λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ. Γείτονες που αντιλήφθηκαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από την κατοικία έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, προσπαθώντας να μπουν στο εσωτερικό.

Η ηλικιωμένη ζει μόνη της από το 2018, όταν πέθανε ο σύζυγός της, Τσάρλι, σε ηλικία 79 ετών.

Η ειδοποίηση από το Ring και η πρώτη παρεξήγηση

Η κόρη της, η 56χρονη Σούζαν Ράιτ, βρισκόταν στο σπίτι της, περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά, όταν ξύπνησε από ειδοποίηση που έλαβε στο κινητό της από την κάμερα του Ring, η οποία κατέγραψε κίνηση έξω από το σπίτι της μητέρας της.

Αρχικά, βλέποντας από την κάμερα αρκετούς άνδρες να χτυπούν δυνατά την πόρτα, φοβήθηκε ότι επρόκειτο για μεθυσμένους ή διαρρήκτες που προσπαθούσαν να εισβάλουν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, αντιλήφθηκε ότι ήταν οι γείτονες, οι οποίοι φώναζαν πως είχε ξεσπάσει φωτιά.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα ενδοεπικοινωνίας της κάμερας, η Σούζαν μίλησε με τους γείτονες και τους εξήγησε ότι η ίδια βρισκόταν αλλού, ενώ η μητέρα της ήταν μέσα στο σπίτι.

Στη συνέχεια τους καθοδήγησε βήμα-βήμα, λέγοντάς τους πού βρισκόταν το κουτί με τα κλειδιά και ποιος ήταν ο κωδικός, ώστε να μπορέσουν να μπουν στην κατοικία.

Μαζί με τον σύζυγό της μπήκε στο αυτοκίνητο για να κατευθυνθεί προς το σπίτι της μητέρας της, παρακολουθώντας σε όλη τη διαδρομή όσα κατέγραφε η κάμερα.

«Μπόρεσα να τους πω πού ήταν το κουτί με τα κλειδιά και ποιος ήταν ο κωδικός. Κάποια στιγμή έχασα την εικόνα και άκουγα μόνο φωνές και ουρλιαχτά. Ήταν τρομακτικό. Ευτυχώς, η εικόνα επανήλθε και είδα τη μητέρα μου να βγαίνει από το σπίτι, καθώς την κρατούσαν από το χέρι», περιέγραψε.

Η αιτία της πυρκαγιάς

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από ηλεκτρική βλάβη στην κουζίνα ή στο βοηθητικό δωμάτιο του σπιτιού.

Σύμφωνα με την κόρη της, η μητέρα της δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι είχε ξεσπάσει φωτιά, καθώς πριν κοιμηθεί είχε αφαιρέσει τα ακουστικά βαρηκοΐας της και δεν άκουσε τους συναγερμούς καπνού. «Ήταν εντελώς ανυποψίαστη για ό,τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Οι γείτονες που μπήκαν στις φλόγες

Ο 28χρονος Παβ Σαρπάλ και ο 44χρονος Στέφαν Σμαρτ ήταν οι δύο γείτονες που μπήκαν στο φλεγόμενο σπίτι για να σώσουν την ηλικιωμένη. Ο Σαρπάλ περιέγραψε τη στιγμή ως τη χειρότερη εμπειρία της ζωής του.

«Το μόνο που έβλεπα ήταν φλόγες και πυκνός καπνός, ενώ η κατάσταση χειροτέρευε κάθε δευτερόλεπτο. Όταν άνοιξε η πόρτα μπήκα πρώτος, αλλά δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ζήτησα μια πετσέτα για να ανέβω στον επάνω όροφο, όπου κοιμόταν η Φίλις. Έβηχα ασταμάτητα. Ο καπνός με έπνιγε και χρειάστηκε να κατέβω δύο φορές για να πάρω αέρα πριν επιστρέψω για να τη βγάλω έξω», είπε.

«Με κοίταζε σαν να ήθελα να τη ληστέψω»

Ο Στέφαν Σμαρτ περιέγραψε ότι όταν έφτασαν στο υπνοδωμάτιο, η ηλικιωμένη τους κοιτούσε με δυσπιστία. «Πανικοβλήθηκα στην αρχή, αλλά ήξερα ότι υπήρχε άνθρωπος στον επάνω όροφο και έπρεπε να τον βγάλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν βρήκαμε τη Φίλις και την ξυπνήσαμε, με κοίταζε σαν να πίστευε ότι πήγα να τη ληστέψω. Της εξήγησα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά και ότι έπρεπε να μας ακολουθήσει. Τη βοηθήσαμε να σηκωθεί από το κρεβάτι και την κατεβάσαμε προσεκτικά τις σκάλες», ανέφερε.

Ring doorbell saves sleeping 87-year-old Alzheimers victim from fire as her daughter uses it to tell neighbours how to break into house https://t.co/xfNiMB6X7F — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

Οι δύο άνδρες κράτησαν από ένα χέρι την ηλικιωμένη μέχρι να τη βγάλουν με ασφάλεια έξω από το σπίτι. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο 30χρονος Ντιν Άρτσερ, ο οποίος ξύπνησε όταν άκουσε μια δυνατή έκρηξη.

«Ντύθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και έτρεξα στο σπίτι. Προσπαθήσαμε να σπάσουμε την πόρτα. Η Σούζαν μάς μιλούσε μέσω της κάμερας του κουδουνιού και μας έδινε οδηγίες για το πού βρίσκονταν τα κλειδιά. Μέσα στο σπίτι υπήρχε πολύς καπνός και σχεδόν δεν βλέπαμε τίποτα. Επικράτησε πανικός. Ο Στέφαν και ο Παβ κατάφεραν να ανέβουν πάνω και να τη φέρουν κάτω. Ευτυχώς προλάβαμε την τελευταία στιγμή. Όλα έμοιαζαν να εξελίσσονται σε αργή κίνηση», είπε.

Το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές

Οι εικόνες που καταγράφηκαν το επόμενο πρωί αποκάλυψαν την έκταση των ζημιών. Ολόκληρο το ισόγειο της τριώροφης κατοικίας είχε καταστραφεί, ενώ έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές έγιναν στάχτη από τη φωτιά.

Η Φίλις Ντέι, μητέρα, γιαγιά δέκα εγγονιών και προγιαγιά τριών δισέγγονων, θα φιλοξενηθεί στο σπίτι της κόρης της μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της κατοικίας. Η Σούζαν Ράιτ δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της προς τους γείτονες. «Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά. Είναι πραγματικοί υπερήρωες. Πιστεύω ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα έπρεπε να τους χρίσει ιππότες», δήλωσε.

Η προειδοποίηση της Πυροσβεστικής

Παρά τη συγκινητική διάσωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λέστερσαϊρ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην εισέρχονται σε φλεγόμενα κτίρια.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Κατανοούμε ότι οι γείτονες ενήργησαν με τις καλύτερες προθέσεις για να σώσουν την ένοικο. Ωστόσο, προτρέπουμε το κοινό να μην εισέρχεται σε κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς με αυτόν τον τρόπο τίθενται σε κίνδυνο ακόμη περισσότερες ζωές. Η εισπνοή καπνού μπορεί πολύ γρήγορα να προκαλέσει αποπροσανατολισμό, τραυματισμό και αδυναμία αντίδρασης».

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