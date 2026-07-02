ΑΑΔΕ: Στο 60,5% οι παραβάσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, πάρκινγκ και μεταφορές το 2026

Snapshot Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις οχημάτων και μεταφορών με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%.

Συνολικά καταγράφηκαν 5.882 παραβάσεις, εκ των οποίων 1.095 αφορούσαν μη διαβίβαση αποδείξεων και 1.026 μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων.

Η συνολική αποκρυβείσα αξία υπερέβη τα 100.000 ευρώ, με επιβολή αναστολών λειτουργίας σε τέσσερις επιχειρήσεις.

Το 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι με ποσοστό παραβατικότητας 60,5% και 6.292 συνολικές παραβάσεις στους κλάδους αυτοκινήτου και μεταφορών.

Τα πρόστιμα για το διάστημα ανήλθαν σε 500.000 ευρώ και έχουν επιβληθεί προσωρινές αναστολές λειτουργίας σε δώδεκα επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου έχει συμβάλει η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου από την ΑΑΔΕ, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, των μεταφορών, της στάθμευσης, της πλύσης, της βαφής και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου.

Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%, με τον συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων/τιμολογίων, 4 παραβάσεις μη επίδειξης στοιχείων και 3.753 λοιπές παραβάσεις.

Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα των οχημάτων και των μεταφορών καταγράφηκαν 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών.

Η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος, με ακόμη πιο στοχευμένη ελεγκτική δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις, με μέση παραβατικότητα 60,5%.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν:

2.552 παραβάσεις στον κλάδο της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

81 παραβάσεις στην ενοικίαση αυτοκινήτων και

61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Συνολικά, στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έφτασαν τα 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε κλείσιμο για δύο ημέρες σε δώδεκα επιχειρήσεις.

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