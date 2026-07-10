Sold out η συναυλία του Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian στο Sani Festival

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, στις 11 Ιουλίου στο Sani Festival, είναι ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση ενός από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Η sold-out βραδιά ανοίγει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη ξεχωριστού καλοκαιριού μουσικής, πολιτισμού και αυθεντικών εμπειριών στο Sani Hill.

Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Sani Festival έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας, φιλοξενώντας κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ως το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με σαφή δέσμευση στη βιωσιμότητα, συνεχίζει να δημιουργεί ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι, σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό με φόντο το Αιγαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival πατήστε εδώ

Για φωτογραφίες σε μεγάλη ανάλυση, επισκεφθείτε εδώ

Για περισσότερα σχετικά με το Sani, επισκεφθείτε εδώ

#SaniFestival #StarsOnTheHill #OnlyatSani

Το Sani Festival 2026 συνεχίζεται

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07

James Arthur

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07

Δήμητρα Γαλάνη & Ελένη Τσαλιγοπούλου

με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου,

με τη Διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη

και τον Βασίλη Προδρόμου

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08

The Waterboys

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08

Soul II Soul

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08

Βίκυ Λέανδρος

Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης, με ώρα έναρξης 21:30

Προπώληση εισιτηρίων εδώ:

www.more.com