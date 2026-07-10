Η Nova στηρίζει τον διεθνή κινηματογράφο μέσα από έξι μεγάλα Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα

 Από την Ανάφη και την Πάτμο έως την Πάτρα και τις Νύχτες Πρεμιέρας, η Nova ενισχύει την κινηματογραφική δημιουργία, την εξωστρέφεια και την προσβασιμότητα μέσα από πολυεπίπεδες συνεργασίες με κορυφαία φεστιβάλ

Newsbomb

Η Nova στηρίζει τον διεθνή κινηματογράφο μέσα από έξι μεγάλα Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nova διευρύνει φέτος τη στρατηγική της παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και της 7ης Τέχνης, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης κινηματογραφικών θεσμών σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από συνεργασίες με σημαντικά Φεστιβάλ, η εταιρεία επενδύει στη διάδοση της κινηματογραφικής δημιουργίας, στην ενίσχυση της πολιτιστικής αποκέντρωσης και στην προσβασιμότητα του πολιτιστικού περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση απέναντι στην τέχνη.

Η φετινή παρουσία της Nova εκτείνεται από διεθνή Φεστιβάλ, που πραγματοποιούνται σε νησιά του Αιγαίου, έως κορυφαίους κινηματογραφικούς θεσμούς με διεθνή αναγνώριση, αναδεικνύοντας μια στρατηγική που υπερβαίνει την παραδοσιακή χορηγία και στοχεύει στη συνολική ενίσχυση του κινηματογραφικού τοπίου της χώρας. Από το Anafi International Film Festival στην Ανάφη και το Aegean Film Festival στην Πάτμο έως το KinoFest - Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα και τις Νύχτες Πρεμιέρας το φθινόπωρο στην Αθήνα, η Nova στηρίζει έμπρακτα σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό δίκτυο συνεργασιών, που προάγουν την προσβασιμότητα στον κόσμο της μεγάλης οθόνης.

«Η στήριξη του κινηματογράφου αποτελεί διαχρονική επιλογή για τη Nova. Μέσα από τις 150 συμπαραγωγές μας, η Nova βρίσκεται σταθερά τα τελευταία 26 χρόνια  στο πλευρό  καταξιωμένων και νέων  δημιουργών, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή μυθοπλασίας. Φέτος διευρύνει το αποτύπωμά της  συμμετέχοντας σαν χορηγός επικοινωνίας αλλά και προσβασιμότητας σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα», δήλωσε η Διευθύντρια Προγράμματος Αγάπη Κεφαλογιάννη.

«Μέσα από τις συνεργασίες μας με σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς σε όλη την Ελλάδα, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στην πολιτιστική εξωστρέφεια και στη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικό κινηματογραφικό περιεχόμενο», τόνισε η CEO της Nova Media Κική Σιλβεστριάδου.

Στήριξη της κινηματογραφικής δημιουργίας

Η Nova συμμετέχει ως Χορηγός Επικοινωνίας στο Anafi International Film Festival, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα την 4η διοργάνωσή του, αναδεικνύοντας την Ανάφη σε σημείο συνάντησης δημιουργών και φίλων του σύγχρονου κινηματογράφου μικρού μήκους, μέσα από προβολές, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις.

Η παρουσία της Nova φέτος το καλοκαίρι συνεχίζεται στο Aegean Film Festival που λαμβάνει χώρα στην Πάτμο 16-24 Ιουλίου και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας, συμπληρώνοντας δεκαπέντε χρόνια πορείας, με ένα επετειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Καθώς και στο pt-shorts: Potidania Film Festival στην Ποτιδάνεια Φωκίδας στις 25 &26 Ιουλίου, μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων που φιλοδοξεί να αναδείξει την περιοχή σε σημείο αναφοράς για τις ταινίες μικρού μήκους και τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Ξεχωριστή χορηγία στο φετινό πρόγραμμα αυτή του χορηγού προσβασιμότητας στο KinoFest-Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου που θα λάβει χώρα 23-27 Σεπτεμβρίου στην ιστορική Achaia Clauss στην Πάτρα, το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον γερμανόφωνο κινηματογράφο και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Δυτικής Ελλάδας.

Ως Χορηγός Προσβασιμότητας, η Nova θα προσφέρει περιγραφικούς υπότιτλους για άτομα με αναπηρία σε επιλεγμένες προβολές, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση όλων των θεατών στην κινηματογραφική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης στον πολιτισμό.

Διαχρονικές συνεργασίες

Παράλληλα, η Nova συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με δύο από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι Μεγάλος Χορηγός του Athens International Film Festival – Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ προγραμματίζει να συνεχίσει και τη δεκαετή συνεργασία της με το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, ως Χορηγός Επικοινωνίας και Χορηγός του Βραβείου Κριτικής Επιτροπής.

Με ένα πρόγραμμα συνεργασιών που εκτείνεται από την περιφέρεια έως τους σημαντικότερους διεθνείς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας, η Nova επιβεβαιώνει τη διαχρονική της στήριξη στον σύγχρονο κινηματογράφο, επενδύοντας τόσο στην ανάδειξη της δημιουργίας όσο και στην ενίσχυση της πολιτιστικής εμπειρίας για όλους.

Μέσα από τα κανάλια Novacinema, τα ψηφιακά της μέσα και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η Nova συμβάλλει στην προβολή των φεστιβάλ και στην ενίσχυση της απήχησής τους στο κοινό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Έρχεται η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» - Το μήνυμα του Χαρδαλιά

13:17ANNOUNCEMENTS

Sold out η συναυλία του Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian στο Sani Festival

13:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Φοιτητική Στέγη: Η μεγαλύτερη «υποτροφία» είναι μια θέση σε φοιτητική εστία

13:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μπόνγκα

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν αποβλήθηκε παίκτης του Μαρόκο που μίλησε με καλυμμένο το στόμα σε αντίπαλο

13:09ANNOUNCEMENTS

Η Nova στηρίζει τον διεθνή κινηματογράφο μέσα από έξι μεγάλα Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδερφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι: Ποια είναι η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Λίντα

13:03ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει νέο κανόνα για τα αυτοκίνητα και δεν θα αρέσει σε πολλούς οδηγούς

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Τι μπορεί να διδαχθεί η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:46WHAT THE FACT

Η Ιταλία ανακαλύπτει τον υπόγειο «γαλάζιο χρυσό» της - Η χαρτογράφηση που αλλάζει την πορεία της

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Στον ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο - «Μη αναστρέψιμη η κατάστασή του» λέει η δικηγόρος του νεαρού

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βίντεο δείχνει την στιγμή της κατάρρευσης εργοστασίου – Καταστράφηκαν στην φωτιά 70.000 ζευγάρια παπούτσια

12:35LIFESTYLE

Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απολογισμός Ευθύνης: Εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει ζωή εκεί έξω, έχουμε εικόνες: Ο επικεφαλής της NASA μόλις επιβεβαίωσε ότι δεν είμαστε μόνοι

12:25ME TO N & ME TO Σ

Λιμάνι - Άργος 12 σφαίρες δρόμος…

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Έτοιμος να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη ο ένας από τους δύο νεαρούς, είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του -Αναζητούνται ακόμα 3

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά η μία από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Νέστορα - Έχει κάνει φυλακή το 2022 - Έδρασαν δύο ομάδες, το λάθος που τους πρόδωσε

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή αέρια μάζα «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Στριπτίζ σε κηδεία: Χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα ζευγαριού στο Άμστερνταμ

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νυχτερινό χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το «100» και ζήτησε σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair εν πτήσει προς Μόναχο - Επιβάτης κινδύνευσε να εκτιναχθεί εκτός του αεροπλάνου

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση - Άνοιξε το αεροδρόμιο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ