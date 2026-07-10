Στριπτίζ σε κηδεία: Χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα ζευγαριού στο Άμστερνταμ

Snapshot Η κηδεία ζευγαριού που διαχειριζόταν νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Κόκκινων Φαναριών του Άμστερνταμ περιλάμβανε χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα.

Ο σύζυγος είχε πεθάνει το 1993 και τα λείψανά του εκταφιάστηκαν για να ταφεί μαζί με τη γυναίκα του όταν αυτή απεβίωσε.

Η πρωτότυπη τελετή έγινε το 2024 και το σχετικό βίντεο έγινε πρόσφατα viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τελετή αντικατόπτριζε τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και ξεχώρισε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασυνήθιστη μορφή αποχαιρετισμού. Snapshot powered by AI

Εικόνες με ασυνήθιστες κηδείες, όπου οι τεθλιμμένοι συγγενείς, χορεύουν και τραγουδούν πάνω από τους νεκρούς, συνήθως προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όταν όμως φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αποκτούν μία ξεχωριστή σημασία και ενδιαφέρον.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός για ένα ζευγάρι από το Άμστερνταμ, έγινε με αξέχαστο τρόπο, αντικατοπτρίζοντας ωστόσο τη ζωή τους όπως την έζησαν. Το ζευγάρι διαχειριζόταν για πολλά χρόνια ένα νυχτερινό κέντρο στην περίφημη Περιοχή Κόκκινων Φαναριών του Άμστερνταμ.

Αν και η τελετή έγινε το 2024 το βίντεο έχει πρόσφατα γίνει ξανά viral στα κοινωνικά δίκτυα, ίσως και λόγω των συχνών αναφορών σε άλλες πρωτότυπες κηδείες.

Μια χορεύτρια pole dance εμφανίστηκε πάνω από τα φέρετρα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Ο σύζυγος είχε πεθάνει από το 1993, αλλά όταν πέθανε η γυναίκα, τα λείψανά του εκταφιάστηκαν ώστε το ζευγάρι να ταφεί μαζί.

? Striptease at a funeral: An Amsterdam couple was given an unforgettable farewell



A pole dancer performed above the couple's coffins during the funeral ceremony. The unusual tribute reflected their lives—they had spent many years running a nightclub in Amsterdam's famous Red… pic.twitter.com/Zkkz45qza9 — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

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