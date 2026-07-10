To The Ellinikon ανοίγει στον κόσμο παραδίδοντας το The Ellinikon Sports Park

Το The Ellinikon Sports Park είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού

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To The Ellinikon ανοίγει στον κόσμο παραδίδοντας το The Ellinikon Sports Park
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Το The Ellinikon, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καθημερινή ζωή της πόλης, με τη σταδιακή παράδοση του The Ellinikon Sports Park, ενός σύγχρονου χώρου άθλησης, αναψυχής και ευεξίας, ανοιχτού σε όλους.

Το The Ellinikon Sports Park είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού, η πρώτη φάση του οποίου παραδίδεται στο κοινό στις 20 Ιουλίου, με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό, τη φύση και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των επισκεπτών του. Κάτοικοι των όμορων δήμων με το Ελληνικό, κάτοικοι των νοτίων προαστίων ευρύτερα, καθώς και επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική θα έχουν πλέον, στο πιο σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο της χώρας, τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για να εντάξουν την άθληση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους.

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Με έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία τα 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί, πράσινοι χώροι, το Τhe Ellinikon Sports Park είναι μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του μπορούν να αθληθούν, να προπονηθούν, να γυμναστούν, να περπατήσουν και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, που αγαπούν την άθληση την ευεξία και τη φύση.

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, που ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2026, το Τhe Ellinikon Sports Park θα περιλαμβάνει:

  • Ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών
  • Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με τεχνητό χλοοτάπητα
  • Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με υβριδικό χλοοτάπητα
  • 2 γήπεδα μπάσκετ
  • 2 γήπεδα τένις
  • Ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση
  • Κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

Στις πολλές επιλογές που θα προσφέρονται στους επισκέπτες περιλαμβάνονται και:

  • Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους
  • 4 χώροι εστίασης
  • 350 θέσεις στάθμευσης
  • Χώροι αναψυχής για παιδιά
  • Χώροι εκδηλώσεων
  • Super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking

Πριν λίγες μέρες, στους χώρους του The Ellinikon Sports Park φιλοξενήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στην οποία μετείχαν 57 πληρώματα από 24 χώρες και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές που κατέκλυσαν του χώρους του Αθλητικού Πάρκου του Ελληνικού.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Για όλους εμάς, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια, με όραμα, επιμονή και βαθιά πίστη στο στόχο».

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Το Τhe Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί από τις 20 Ιουλίου, έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά 18:00-23:00. Από τον Σεπτέμβριο το ωράριο του πάρκου θα είναι 08.00 – 24.00, 362 ημέρες τον χρόνο.

Είσοδος ελεύθερη από τoν Άλιμο (οδός Αεροπορίας).

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