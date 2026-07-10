COSMOTE 5G WiFi: Κορυφαία επιλογή για γρήγορο internet σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς

«Πρωταθλητές» χρήσης της υπηρεσίας οι Νομοί Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Κέρκυρας στη νησιωτική Ελλάδα και οι Νομοί Χαλκιδικής, Αχαΐας, Μαγνησίας και Μεσσηνίας στην ηπειρωτική Ελλάδα

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COSMOTE 5G WiFi: Κορυφαία επιλογή για γρήγορο internet σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς
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Κορυφαία λύση συνδεσιμότητας για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας αποτελεί το COSMOTE 5G WiFi, η καινοτόμα υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA) της COSMOTE TELEKOM για γρήγορο, σταθερό και οικονομικό internet μέσω δικτύου κινητής. «Πρωταθλητές» στη χρήση της υπηρεσίας αναδεικνύονται οι Νομοί Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Κέρκυρας, καθώς και κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως οι Νομοί Χαλκιδικής, Αχαΐας, Μαγνησίας και Μεσσηνίας[1].

Το COSMOTE 5G WiFi αξιοποιεί τη δύναμη του δικτύου κινητής για να προσφέρει σταθερό, απεριόριστο internet με ταχύτητες έως 300Mbps και απεριόριστη ομιλία σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αποτελεί ιδανική επιλογή για σημεία όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, εκεί όπου η ζήτηση για συνδεσιμότητα κορυφώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Περιοχές όπως Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Κέρκυρα, Χαλκίδα και Ρόδος, αποτελούν ισχυρά σημεία ζήτησης, καθώς η υπηρεσία καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες των τουριστών και των τοπικών επιχειρήσεων.

Πώς λειτουργεί το COSMOTE 5G WiFi

Το COSMOTE 5G WiFi, το οποίο έχει ξεπεράσει τους 100.000 χρήστες, αποτελεί ιδανική επιλογή για σημεία όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Είναι μια σύγχρονη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές σταθερές συνδέσεις DSL, αλλά και στις δορυφορικές υπηρεσίες. Μέσω ενός πανίσχυρου router τελευταίας τεχνολογίας με υποστήριξη WiFi 6, το οποίο παρέχεται δωρεάν στα προγράμματα συμβολαίου[2], η δύναμη του κορυφαίου δικτύου κινητής της COSMOTE TELEKOM μετατρέπεται σε γρήγορο σταθερό WiFi για το σπίτι ή την επιχείρηση. Η εγκατάσταση είναι απλή, δεν απαιτούνται δορυφορικά πιάτα ή άλλες πολύπλοκες εργασίες, ενώ το internet δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Η καινοτομία της υπηρεσίας βασίζεται στο δίκτυο 5G, και ειδικότερα στο δίκτυο 5G Stand Alone (5G+) που έφερε πρώτη η COSMOTE TELEKOM και αποτελεί το μόνο δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 82% πανελλαδικά. Το 5G Stand Alone παρέχει τη δυνατότητα Network Slicing (δικτυακού τεμαχισμού), μέσω του οποίου δημιουργούνται ανεξάρτητα, εικονικά δίκτυα (slices) για εξειδικευμένες ανάγκες. Παρέχει πολύ υψηλές ταχύτητες έως 300Mbps, σταθερή απόδοση ακόμα και για μεγάλο αριθμό χρηστών ταυτόχρονα, χαμηλή καθυστέρηση (low latency), αλλά και τεράστια χωρητικότητα.

Διαθέσιμα προγράμματα

Διατίθενται δύο προγράμματα συμβολαίου COSMOTE 5G WiFi:

  • COSMOTE 5G WiFi DOUBLE PLAY 50: απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά και internet έως 50Mbps, με δωρεάν εξοπλισμό, στα €30,90/μήνα[3]
  • COSMOTE 5G WiFi DOUBLE PLAY 300: απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά και internet έως 300Mbps, με δωρεάν εξοπλισμό, στα €35,90/μήνα

Για όσους δεν θέλουν δέσμευση συμβολαίου, διατίθεται το πρόγραμμα COSMOTE 5G WiFi 300 CONTRACT FREE, μόνο με υπηρεσία internet, με ταχύτητες ως 300Mbps, στα €35,90/μήνα, με εφάπαξ χρέωση εξοπλισμού στα 349€. Οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για όσο διάστημα το χρειάζονται και να το διακόψουν όποτε επιθυμούν.

Με κάθε νέα ενεργοποίηση COSMOTE 5G WiFi, η COSMOTE TELEKOM προσφέρει δώρο τα πάγια των 2 πρώτων μηνών. Επιπλέον, οι πελάτες της εταιρείας που θα εντάξουν το COSMOTE 5G WiFi πρόγραμμά τους σε MagentaONE σχήμα και το συνδυάσουν με COSMOTE TV, απολαμβάνουν έως 12€ έκπτωση στον λογαριασμό του COSMOTE 5G WiFi τους κάθε μήνα. Για τις επιχειρήσεις που θα εντάξουν το COSMOTE 5G WiFi πρόγραμμά τους σε MagentaOne Business σχήμα δίνεται έκπτωση 10% στον λογαριασμό του COSMOTE 5G WiFi κάθε μήνα.

Το COSMOTE 5G WiFi υποστηρίζεται από εξοπλισμό τόσο για τον εσωτερικό, όσο και για τον εξωτερικό[4] χώρο του σπιτιού ή της επιχείρησης. Ανάλογα με την κάλυψη και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής, η COSMOTE TELEKOM προτείνει τον κατάλληλο τύπο εξοπλισμού, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή σύνδεση και ποιότητα της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι παρέχεται ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη όχι μόνο για την εγκατάσταση και την αρχική ενεργοποίηση, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.

[1] Στους κορυφαίους Νομούς ανήκουν και οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου η χρήση του COSMOTE 5G WiFi σε περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα είναι ιδιαίτερα υψηλή.

[2] Ο εξοπλισμός παρέχεται με χρησιδάνειο και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης.

[3] Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας.

[4] Σε περίπτωση outdoor εξοπλισμού, η εγκατάσταση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με χρέωση.

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