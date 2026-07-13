Sold-out πρεμιέρα για το Sani Festival 2026 με μια βραδιά μουσικής ιστορίας από τον Robert Plant

Ο Robert Plant και οι Saving Grace με την Suzi Dian χάρισαν στον κατάμεστο Λόφο της Σάνης μια συναυλία που ένωσε το χθες με το σήμερα της παγκόσμιας rock σκηνής.

Newsbomb

Sold-out πρεμιέρα για το Sani Festival 2026 με μια βραδιά μουσικής ιστορίας από τον Robert Plant
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Ο Λόφος της Σάνης γέμισε ασφυκτικά από χιλιάδες φίλους της μουσικής, οι οποίοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική για να υποδεχθούν μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της διεθνούς rock σκηνής. Ο Robert Plant άνοιξε το Sani Festival 2026 με μια συναυλία που ανέδειξε τόσο τη σπουδαία μουσική του διαδρομή όσο και τη συνεχή δημιουργική του εξέλιξη, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη ατμόσφαιρα, μουσική ένταση και συγκίνηση.

Πλαισιωμένος από τους Saving Grace και τη χαρισματική Suzi Dian, ο Robert Plant παρουσίασε ένα πρόγραμμα στο οποίο η rock συναντήθηκε με τη folk, την blues και την americana μουσική παράδοση. Τους Saving Grace απαρτίζουν οι Oli Jefferson στα κρουστά, Tony Kelsey στην κιθάρα και το μαντολίνο, Matt Worley στο μπάντζο και τα έγχορδα και Barney Morse-Brown στο τσέλο.

Sani Festival

Στο κατάμεστο φυσικό αμφιθέατρο του Λόφου της Σάνης, με φόντο το Αιγαίο και κάτω από τον έναστρο ουρανό της Χαλκιδικής, η sold-out πρεμιέρα του φεστιβάλ επιβεβαίωσε, από το πρώτο κιόλας βράδυ, τη μοναδική σχέση του Sani Festival με το κοινό του και τη διαχρονική παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Η συναυλία άνοιξε με το «If I Ever Get Lucky» και συνεχίστηκε με τραγούδια όπως τα «Let the Four Winds Blow», «Orphan Girl», «Calling to You», «As I Roved Out» και «For the Turnstiles». Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισαν οι ερμηνείες των «Ramble On», «Four Sticks» και «Friends» των Led Zeppelin, οι οποίες δημιούργησαν μια δυνατή σύνδεση ανάμεσα στη μουσική ιστορία του Robert Plant και στη σημερινή καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τo «Everybody's Song», με το κοινό να αποθεώνει τον καλλιτέχνη και τους μουσικούς του.

Sani Festival

Με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και τη σκηνική παρουσία που τον συνοδεύουν εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, ο Robert Plant απέδειξε ότι παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν επαναπαύεται στη μουσική του παρακαταθήκη. Συνεχίζει να αναζητά νέες δημιουργικές διαδρομές, επαναπροσεγγίζοντας το παρελθόν του μέσα από έναν σύγχρονο και απολύτως προσωπικό ήχο.

Η εμφάνιση του Robert Plant σηματοδότησε την ιδανική έναρξη του Sani Festival 2026, το οποίο συνεχίζεται έως τις 15 Αυγούστου με ένα πρόγραμμα που φέρνει στον Λόφο της Σάνης κορυφαία ονόματα της διεθνούς και ελληνικής μουσικής σκηνής. Τη σκυτάλη παίρνουν ο James Arthur, οι The Waterboys, και οι Soul II Soul, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα εκπροσωπούν η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και ο Βασίλης Προδρόμου.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει στις 15 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία της Βίκυς Λέανδρος.

Το Sani Festival συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει, φέρνοντας κοντά τη μουσική, τη φύση και θεατές από όλο τον κόσμο μέσα από μία αυθεντική εμπειρία που εδώ και πάνω από 30 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού μας.

Σημειώνεται ότι το Sani Festival φιλοξενείται στο Sani, το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο resort στην Ελλάδα, και λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές, με εγγυημένη προέλευση. Αποτελεί το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με πιστοποίηση βάσει του διεθνούς προτύπου βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121 από την TÜV Austria Hellas.

Sani Festival

Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης: από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση των συσκευασιών έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και την υπεύθυνη διαχείριση υλικών και πόρων.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ: www.more.com

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